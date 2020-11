Debatte zur außenpolitischen Erklärung: Opposition vermisst eine Strategie. Zahlungen an die Nachbarregionen könnten in Erwägung gezogen werden.

Keine klare Linie in der Außenpolitik erkennbar

Morgan KUNTZMANN Debatte zur außenpolitischen Erklärung: Opposition vermisst eine Strategie. Zahlungen an die Nachbarregionen könnten in Erwägung gezogen werden.

„Wir haben Schwierigkeiten, eine klare Linie in der Luxemburger Außenpolitik zu erkennen“, kritisierte am Donnerstag der CSV-Abgeordnete Claude Wiseler die Erklärung des Außenministers Jean Asselborn. Die Oppositionspartei hätte bereits Mitte 2018 einen Gesetzesantrag gestellt, der die Regierung aufforderte, ein Richtungspapier zur Außenpolitik des Landes aufzustellen.

„Die Regierung antwortete, dass dies aus strategischen Gründen der Öffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben soll“, erklärte Wiseler vor dem Parlament. „Eineinhalb Jahre später gibt es noch immer kein Richtungspapier. Gibt es überhaupt Konzepte oder Methoden?“, fragte Wiseler die anwesenden Regierungsvertreter.

Doch nicht nur deshalb erscheine die Luxemburger Außenpolitik kopflos. Bei seiner Erklärung zur Außenpolitik habe der Außenminister eine Tour durch die Welt gemacht und die Situation der Länder kommentiert. Dementsprechend fügte Wiseler an: „Der Außenminister scheint mittlerweile der Chefkommentator zu den EU-Gipfeln zu sein. Das mag zwar cool sein. Aber was wollen wir als Land in der Außenpolitik?“ Er vermisse eine klare Linie, wie sich Luxemburg auf der internationalen Bühne verhalten soll und welche Stellungnahmen das Land zu den Konflikten habe.

Wiseler für mehr Ausgewogenheit

„Wir sehen private Initiativen des Außenministers“, so Wiseler. Diese seien uneinheitlich. Als Beispiel dafür nannte der CSV-Politiker die wiederholte Kritik Asselborns in Richtung Israel. „Diese Aussagen sind nicht mit dem Parlament abgestimmt.“ Wiseler forderte mehr Gleichgewicht in den Aussagen des Außenministers.

„Die Schuld für die Situation im Nahen Osten liegt nicht nur bei Israel.“ Wiseler habe den Eindruck, dass die Regierung den Außenminister „einfach machen lässt“.

„Gibt es Koordinierung zwischen den einzelnen Ministern?“ fragte der CSV-Abgeordnete und brachte zur Verdeutlichung Beispiele. Als Premierminister Xavier Bettel während einer wichtigen Phase der Brexit-Verhandlungen den britischen Premierminister Boris Johnson vor der internationale Presse vorgeführt habe, habe es keine öffentliche Erklärung des Außenministers gegeben. Bei Wirtschaftsverhandlungen zwischen dem ehemaligen Vizepremier Etienne Schneider und den Vereinigten Arabischen Emiraten seien Menschenrechte nicht angesprochen worden.

„Es gibt keine konsequente Haltung“, so Wiseler. Dies ginge nur in sicheren Zeiten gut. Die politische Weltlage habe sich jedoch zum Schlechteren gewendet und zählte, angefangen mit der Krim-Annexion mehrere Beispiele dafür.

Asselborn erklärte das Fehlen einer Strategie für auswärtige Angelegenheiten damit, dass die hohen Beamten des Außenministeriums ihm davon abgeraten hätten, da man sich den ständig veränderten außenpolitischen Gegebenheiten anpassen können müsse. Eine feststehende Strategie würde nur hindern.

Kritik an doppelten Vertretungen

Wiseler fand auch lobende Worte, äußerte sich etwa anerkennend gegenüber der Haltung Asselborns in der Flüchtlingsfrage und seinem Einsatz für das EU-Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Ebenfalls gab es konkrete Forderungen des Oppositionsabgeordneten.

Er befürworte die Niederlassung einer Botschaft in Irland. „Mit der Aussicht auf den Brexit kann es nicht sein, dass Gespräche mit Irland über London laufen“, so Wiseler. Der CSV-Abgeordnete sprach ebenfalls die Wirtschaftsvertretungen Luxemburgs an, die sogenannten LTIOs, die dem Wirtschaftsministerium unterstehen.

Diese Auslandsvertretungen stünden in direkter Konkurrenz zu den Botschaften und Konsulaten des Außenministeriums, was zu unnötigen Kompetenzüberschneidungen führe. „Wir haben als kleines Land bereits einen Mangel an Ressourcen, da machen zwei konkurrierende Netze der Auslandsvertretungen keinen Sinn.“

Der Abgeordnete der sozialistischen Partei, Yves Cruchten, ging auf die Frage der Grenzschließungen ein, die Luxemburg im Frühjahr erfahren hat. „Die Grenzschließungen waren in unseren Augen unnütz und ein Einschnitt in die Psychologie der Menschen“, so Cruchten. Vor allem mit Deutschland habe die Zusammenarbeit nicht funktioniert: „Es gab wenig Absprachen und Informationen.“

Die Coronakrise habe gezeigt, dass das Luxemburger Modell der Freiheiten in der Mobilität und der Wirtschaft in Krisensituationen fragil sei. „Der Krankenhaussektor sei da nur das sichtbarste Beispiel“, so Cruchten.

Ein Großer unter den Kleinen

Man solle die Großregion trotz behördlicher Schwierigkeiten mehr in den Vordergrund stellen. In den anderen multilateralen Institutionen, wie der UNO, Nato und der EU, zähle Luxemburg immer zu den kleinen Ländern.

„Aber in der Großregion, da sind wir die Großen“, so der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige und europäische Angelegenheiten. Das Großherzogtum sei der Motor in der Großregion, „von uns wird erwartet, dass wir Initiativen nehmen.“

Leider gebe man sich zufrieden mit der Rolle als wirtschaftlicher Staubsauger, der alles aufsaugt, was die Region zu bieten habe. Man biete zwar vielen Menschen eine Arbeit, dies habe jedoch auch Auswirkungen auf das Umland. Um den ungleichen wirtschaftlichen Entwicklungen entgegenzuwirken, regte Cruchten einen verbilligten öffentlichen Transport über die Grenzen hinaus oder einen einheitlichen Kulturpass an.

Der LSAP-Abgeordnete forderte, dass sich Luxemburg gegenüber den von den Grenzregionen geforderten Finanzausgleichszahlungen nicht mehr verschließen solle.

