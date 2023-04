Die Erklärung der Regierung zur Lage des Landes wird in diesem Jahr entfallen. Das hat einen Grund.

Wahljahr

Keine Erklärung zur Lage des Landes von Premier Bettel

In dieser Legislaturperiode wird es keine Erklärung zur Lage des Landes mehr geben. Das bestätigte das Staatsministerium auf „Wort“-Nachfrage. Zuletzt präsentierte Xavier Bettel (DP) seinen „état de la nation“ stets im Oktober, zur Chamber-Rentrée - was in diesem Jahr aufgrund der Parlamentswahlen am 8. Oktober nicht möglich ist. Von einer Erklärung im Frühjahr, wie es viele Jahre politische Tradition war, sieht die Regierung ab.

Die Verantwortung als passendes Krisen-Narrativ „Verantwortung übernehmen“ ist die Rede von Xavier Bettel überschrieben. Déi Gréng wird es freuen, wie viel Verantwortung der Premier in der Klimapolitik übernimmt.

Die letztjährige Erklärung des Premierministers stand zum einen ganz im Zeichen der Überwindung der Pandemie und des Ukraine-Krieges samt seiner Auswirkungen auf Luxemburg. Zum anderen widmete sich Xavier Bettel eingehend der Energie- und Klimapolitik.

