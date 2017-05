(ml) - Die Petition Nummer 765 mit dem langatmigen Titel "Détournement dans la transposition de la directive 2011/24/ UE à Luxembourg permettant une discrimination tarifaire pour les soins médicaux selon l'adhésion à la de caisse de maladie" hat innerhalb von sechs Wochen das nötige Quorum erreicht.



Die Eingabe verbucht auf der Internetseite des Parlaments 5.205 elektronische Unterschriften. Auch wenn der parlamentarische Petitionsausschuss die Unterschriften noch überprüfen muss, steht im Prinzip einer öffentlichen Anhörung im Parlament nichts mehr im Weg. Ein Datum steht derzeit noch nicht fest.



Unzumutbare Preisaufschläge



Patrick Vanhoudt, der Autor der Bittschrift, beschwert sich darüber, dass jene EU-Bürger, die in Luxemburg wohnen und die nicht einer nationalen Krankenversicherung angehören, diskriminiert werden. Seit Jahren würden die Gesundheitsdienstleister bei diesen Bürgern unzumutbare Preisaufschläge anwenden, heißt es.



Für diese ungerechte Behandlung liefert der Bittsteller zugleich eine Erklärung. Bei der Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie in das nationale Recht sei der Begriff "Patient" durch das einschränkende Wort "Versicherte" (assuré) umgewandelt worden.

Nächste öffentliche Anhörung am 30. Mai



Die nächste öffentliche Anhörung findet bereits am 30. Mai im Plenum statt. Die Abgeordneten werden sich mit der Eingabe 785 von Jacques Dahm befassen. Der Grundschullehrer spricht sich dagegen aus, den Kindern in den Betreuungseinrichtungen und in den Zyklen 1 und 2 des Fondamental die französische Sprache zu unterrichten.



Petition 767, die dafür eintritt, dass das Luxemburgische zur Pflichtsprache in den Krankenhäusern wird, hat bislang das erforderliche Quorum noch nicht geschafft. Bei Fristablauf konnten lediglich 4.300 Unterschriften gesammelt werden. Falls die Initiatoren nicht mindestens 200 zusätzliche Unterschriften in Papierform nachreichen können, bleibt ihnen eine öffentliche Anhörung verwehrt.



