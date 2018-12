Luxemburg ist keiner akuten Terrorgefahr ausgesetzt. Das teilte Premier Xavier Bettel am Mittwoch in der Chamber mit. Der Täter ist der Luxemburger Justiz bekannt.

Keine akute Terrorgefahr in Luxemburg

Michèle GANTENBEIN Luxemburg ist keiner akuten Terrorgefahr ausgesetzt. Das teilte Premier Xavier Bettel am Mittwoch in der Chamber mit. Der Täter ist der Luxemburger Justiz bekannt.

Der Attentäter von Straßburg ist der Luxemburger Justiz bekannt. Das teilte Premier Xavier Bettel am Mittwoch am Rande der Debatten über die Regierungserklärung den Abgeordneten in der Chamber mit. 2012 seien im Zusammenhang mit einem Einbruch in Luxemburg DNA-Spuren des Täters gefunden worden.



Mittwoch früh war das GCT (Groupe de coordination en matière de lutte contre le terrorisme) zu einer Krisensitzung zusammengekommen, um über die Sicherheitslage zu beraten. In Luxemburg gebe es derzeit keine akute Terrorgefahr, erklärte Bettel. Deshalb habe man beschlossen, die Alarmstufe (2) nicht zu erhöhen. Allerdings habe die Regierung veranlasst, die Polizeipräsenz auf den Straßen zu erhöhen.



Darüber hinaus war es die Aussage, dass die Gemeinden auf ihren jeweiligen Weihnachtsmärkten für die Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich seien, die Polizei aber für Ratschläge in Sicherheitsfragen zur Verfügung stehe.



Das Attentat hatte die beiden CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Léon Gloden dazu bewogen, die Regierung in zwei Dringlichkeitsfragen um Informationen zu bitten, was die Sicherheitslage in Luxemburg und etwaige Maßnahmen sowie Details zum Täter betrifft.



Das Attentat hat in den Nachbarländern Unsicherheit ausgelöst, zumal der Täter nach der Tat entkommen konnte. Straßburg ist nur zwei Autostunden vom Großherzogtum entfernt und Studienort für zahlreiche Luxemburger, von denen viele am Dienstagabend zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts waren.



Großherzog schickt Beileidstelegramm



Per Telegramm hat Großherzog Henri dem französischen Staatspräsidenten Macron in seinem und im Namen des Luxemburger Volkes Anteilnahme und Beileid ausgesprochen.