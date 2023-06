Die Petition, die den Ausbau der pädiatrischen Onkologie forderte, hat zu Verbesserungen geführt. Zwei Ärzte reichen aber scheinbar für kleine Krebspatienten.

Krebsbehandlung bei Kindern

Kein zusätzlicher Kinderonkologe für Luxemburg

Die Schlussfolgerung, die Anfang Oktober 2022 nach der öffentlichen Debatte über die Petition 2232 gezogen wurde, war klar: Der Bereich der pädiatrischen Onkologie muss dringend ausgebaut werden. Gut sechs Monate später hakt CSV-Abgeordnete Nancy Arendt in einer parlamentarischen Frage an Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) nach.

Durch diese Petition war die Gesundheitsministerin gezwungen, zu handeln. Nancy Arendt (CSV)

„Durch die Debatte war ans Licht gekommen, dass Luxemburg internationale Standards nicht erfüllt, dass lediglich ein Krankenhausbett für betroffene Kinder zur Verfügung steht und nur zwei Ärzte, von denen auch noch einer von der Fondation Cancer bezahlt wird. Das ist ein Skandal. Ohne diese Petition hätten wir das nie erfahren. So aber war die Gesundheitsministerin gezwungen, zu handeln“, hatte Nancy Arendt als Präsidentin des Petitionsausschusses Anfang Januar in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ gesagt.

Erst die Bestandsaufnahme, dann die Verbesserungen

In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des „Centre Hospitalier de Luxembourg“ (CHL) sowie der Unterstützung einer französischen und einer nationalen Expertin sei inzwischen eine Bestandsaufnahme der Situation realisiert worden, erklärt die Gesundheitsministerin nun in ihrer Antwort. Unter anderem sei festgehalten worden, alle neu diagnostizierten Krebsfälle in Luxemburg im „Service national d’onco-hématologie pédiatrique“ (SNOHP) zu behandeln beziehungsweise weiterzuverfolgen, „um die erforderliche ,kritische Masse‘ in der Behandlung zu erreichen, ein komplettes nationales Register aller Fälle sicherzustellen und die Betreuung in Luxemburg respektive dem Ausland zu verbessern“.

Auch die Wichtigkeit des Ausbaus der Kannerklinik und der Einrichtung einer separaten Einheit für den SNOPH mit vier Stationsbetten und vier ambulanten Betten seien erkannt worden. Dieses Projekt befinde sich in der Ausführungsphase, informiert die Ministerin. Um diese und andere Punkte umzusetzen, sei ein Lenkungsausschuss auf die Beine gestellt worden.

Es bestehe im Moment kein Bedarf, einen zusätzlichen Kinderonkologen einzustellen, das hätten die Verantwortlichen bestätigt, so Lenert. Die beiden derzeit beschäftigten Kinderonkologen würden ihr Gehalt integral vom CHL beziehen.



Zwischen 16 und 24 Krebsfälle pro Jahr

2019 wurde bei 16 Kindern unter 15 Jahren eine Krebsdiagnose gestellt. Acht von ihnen wurden in ausländische Zentren weitergeleitet. 2020 wurden 19 neue Krebsfälle entdeckt, zehn Kinder wurden im SNOPH in Zusammenarbeit mit anderen Zentren behandelt und neun ins Ausland überwiesen. 2021 gab es 24 neue Fälle, wovon sechs integral im SNOPH behandelt wurden und 18 in Zusammenarbeit mit Zentren im Ausland. 2022 kam man auf 22 Fälle, neun Kinder waren im SNOPH in Behandlung, 13 wurden in Zusammenarbeit mit Zentren im Ausland betreut.

