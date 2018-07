Xavier Bettel und Claude Wiseler diskutierten am Samstag in der Radio-Sendung „Background“ noch einmal über die Frage, welche Politik für Luxemburg am besten ist.

Kein Revanche-Wahlkampf

Fernand MORBACH Xavier Bettel und Claude Wiseler. Zum Beginn der Sommerferien diskutierten am Samstag die beiden Spitzenpolitiker von DP und CSV in der Radio-Sendung „Background“ noch einmal über die Frage, welche Politik für Luxemburg am besten ist.

„Ich will die Politik der vergangenen fünf Jahre weiterführen und tue alles, um Premier bleiben zu können.“ In der am Samstagmittag im Radioprogramm von RTL ausgestrahlten Sendung „Background“ wiederholte Xavier Bettel diese nicht mehr ganz neue Aussage. Plaudern zum Ferienbeginn Knapp 60 Minuten lang hatte er zuvor mit CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler über die jüngste politische Vergangenheit und über die zu erwartende politische Zukunft geplaudert, an einigen Stellen sogar ein bisschen heftiger diskutiert ...