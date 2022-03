Das Parlament diskutiert den Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Lebensmittelsicherheit. Der Wunsch nach nationaler und europäischer Unabhängigkeit von Lebensmittelimporten steht im Fokus.

Aktualitätsstunde zur Nahrungssicherung

Kein Notstand trotz fehlender „Kornkammer“

Florian JAVEL

Russische Sanktionen, zerstörte Hafeninfrastrukturen in der Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen einer langsam in den Hintergrund tretenden Covid-Pandemie wirken sich auf Lebensmittel- und Energiepreise aus. Darüber waren sich alle Parteien bei der Aktualitätsstunde zur Nahrungssicherung einig, über die Maßnahmen weniger.

Zusammen sind die Ukraine und Russland für bis zu 30 Prozent vom Weizenexport weltweit zuständig. Die Ukraine erweist sich zudem als wichtiger Mais-, Gersten-, Raps- und Sonnenblumenölproduzent, während die EU bis zu 30 Prozent von ihrem synthetischen Dünger aus Russland bezieht.

Landwirtschaft und die Verbraucher unterstützen

Diese Abhängigkeit von ukrainischen und russischen Ressourcen konstatierte Martine Hansen (CSV). Die „fruchtbaren ukrainischen Böden“ seien nun in „Schlachtfelder“ umgewandelt worden und nun fehle die „Kornkammer Europas“. Es stelle sich die zentrale Frage nach der eigenen Souveränität und der Unabhängigkeit der EU in Sachen Nahrungssicherung.



Lebensmittelsicherheit soll Ziel der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) werden, fordert Hansen. Genauso wie eine Aussetzung der Flächenstilllegung von vier Prozent der Ackerflächen, sowie Null-Prozent-Kredite und Energiehilfen für landwirtschaftliche Betriebe. Auch eine Deckelung der Dieselpreise sollte angestrebt werden und ein Mechanismus zum Schutz der Konsumenten, damit Lebensmittel bezahlbar bleiben.

DP: Keine Notlage

Gusty Graas (DP) teilte die Analyse der CSV-Abgeordneten und verwies darauf, dass trotz der problematischen Verstrickungen der Weltmärkte kein Land autark sein könne. Neben Europa seien der südliche Mittelmeerraum und Teile Nordafrikas von den Preissteigerungen für Weizen aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Importen dieser Ressourcen abhängig.

Trotz dieser Feststellung stimme er der Ansicht nicht zu, Klimaschutz und Nahrungssicherung müssten gegeneinander ausgespielt werden, da eine Notlage nicht gegeben sei. Die EU-Nahrungssicherung sei nicht durch die heikle Notlage in der Ukraine stark betroffen.

Für Tess Burton (LSAP), Chantalle Gary (Déi Gréng) und Myriam Cecchetti von den Linken handelt es sich bei der Frage nach der Importabhängigkeit der EU um ein weitreichenderes Problem als das der Nahrungssicherung. Die EU importiere zwei Drittel ihrer Lebensmittel, um diese wiederum in Form von Fleischprodukten zu exportieren. Es handele sich somit um eine systemische Fragestellung.

Mehrere Krisen müssten zugleich bekämpft werden, sowohl die der Nahrungssicherung als auch die Klimakrise. Auch die weltweite Verteilung von Lebensmitteln kritisierten sie und wiesen auf das politische Destabilisieren von Regionen, die auf den Import von Ressourcen wie Weizen abhängig seien.

Mark Georgen von der Piratenpartei stellte im Rahmen der Debatte fest, es handele sich bei dem Thema Nahrungssicherung nicht um eine Notlage, die weitreichende Folgen für EU-Länder haben könnte. Bezüglich der Preissteigerungen für Lebensmittel lobte Georgen den Index als Regulierungsinstrument.

Eine Motion des Abgeordneten der ADR Jeff Engelen, Grünflächen für den Ackerbau zu nutzen, wurde im Rahmen dieser Debatte nicht angenommen.

EU-Ratssitzung am Montag

Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) verwies in seinen Antworten auf die in der Debatte gestellten Fragen auf die europäische Ratssitzung, die am nächsten Montag tagen wird und auf die im Rahmen der Covid-Krise eingeführte Toolbox der EU, die bereits die Null-Prozent-Kredite für landwirtschaftliche Betriebe, die von Martine Hansen und der CSV gefordert wurden, beinhaltet.

In Bezug auf die Kornversorgung Luxemburgs wurde vom Minister ein „Korndësch“ in Aussicht gestellt. Umwelt, Wirtschaft und Soziales wären nicht voneinander zu trennen, so zeigte sich dieser skeptisch, wenn es um das Abwiegen von Umweltschutz und Nahrungssicherung in Europa gehe.

Mehrere Maßnahmen würden der EU-Kommission noch vorgestellt werden, die auch den nationalen Strategieplan im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik begutachtet. Klar sei jedoch, es bedarf einer gemeinsamen Agrarpolitik, anstatt den Export von Ressourcen einzuschränken. Wie seine Vorredner hinterfragte der Minister jedoch nicht das Potenzial Europas, die eigene Nahrungssicherung zu gewährleisten.

