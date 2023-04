Fernand Kartheiser wirbt für die Positionen der ADR - und rechnet mit den Grünen ab: Diese seien von der Verbots- zur Diktatspartei geworden.

Debatte zum Stabilitätspakt

Kartheiser: „Brauchen eine Regierung der Vernunft“

Marc SCHLAMMES Fernand Kartheiser wirbt für die Positionen der ADR - und rechnet mit den Grünen ab: Diese seien von der Verbots- zur Diktatspartei geworden.

Fernand Kartheiser nutzt die Debatte, um die Positionen seiner Partei zu bekräftigen. Mit der ADR gebe es weder eine Modulierung noch eine Deckelung des Index und mit der ADR werde an der Verschuldungsgrenze von 30 Prozent festgehalten, so der Redner. Die ADR spricht sich gegen eine Individualisierung der Besteuerung aus – die Familie als Kernzelle der Gesellschaft dürfe nicht abgeschafft werden, so der ADR-Sprecher. Das auf EU-Ebene beschlossene Aus für den Verbrennungsmotor lehnt die Partei ab und die ADR bekennt sich zum Tanktourismus: Dem Klima sei nicht geholfen, wenn im Ausland getankt werde, so Kartheiser.

Um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, braucht Luxemburg nach Meinung von Kartheiser eine „Regierung der Vernunft“. Diese müsse sich unter anderem der Wachstumsproblematik annehmen, zur Re-Industrialisierung beitragen und sich ernsthaft um die öffentlichen Finanzen samt deren Zinslast kümmern. Sorge bereitet dem Redner dabei auch die Entwicklung der Sozialversicherungen, wo der Überschuss in den kommenden vier Jahren laut Stabilitätspakt um die Hälfte schrumpfen soll.

