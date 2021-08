Jede Woche befasst sich der Krisenstab im Gesundheitsministerium mit der Pandemie-Entwicklung. Es bleibt bei der Strategie Flug auf Sicht.

Kampf gegen Covid-19

Wie die Regierung sich auf eine vierte Welle vorbereitet

Annette WELSCH Jede Woche befasst sich der Krisenstab im Gesundheitsministerium mit der Pandemie-Entwicklung. Es bleibt bei der Strategie Flug auf Sicht.

Wenn die Urlauber zurückkehren, die Schulen wieder beginnen, die Temperaturen wieder sinken und sich das Leben wieder mehr in die Innenräume verlagert, steigt das Infektionsrisiko - das weiß man aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres.

Dazu kommt die Gefahr weiterer Varianten, solange kein weltweiter Impfschutz besteht. So ist die Delta-Variante von Sars-CoV-2, dem Virus, das einer Covid-19-Erkrankung zugrunde liegt, mittlerweile die verbreitetste Variante. Sie ist weitaus ansteckender und führt zu früheren und schwereren Krankheitsverläufen.

Die DP-Abgeordneten Carole Hartmann und André Bauler wollten von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wissen, wie sie das Risiko bewertet, im Herbst wieder striktere Maßnahmen ergreifen zu müssen, um einen Lockdown zu vermeiden. Sie verweisen darauf, dass auch das Institut Pasteur in Frankreich vor dem Risiko einer vierten Welle im Herbst gewarnt hat.

Zu früh für Prognosen, sagt Lenert

„Die heute verfügbaren Daten lassen keine Aussage zur Entwicklung der Situation in den kommenden Monaten und die im Herbst anzuwendenden Restriktionen zu“, schreibt Lenert in ihrer Antwort. Es sei zu früh, sich dazu mit Sicherheit zu äußern.

Die epidemiologische Entwicklung werde systematisch und täglich aufgrund von einer Reihe an präzisen Schlüsselindikatoren von einer zu Beginn der Pandemie eingesetzten Plattform überwacht. Der Krisenstab im Ministerium analysiere wöchentlich diese Indikatoren und schlage dann Maßnahmen vor.

Zu den Indikatoren gehören die Neuinfektionen und deren Altersgruppe, die Inzidenz, die Poitivitätsrate, die Reproduktionsrate, die Zahl der belegten normalen und Intensivbetten und das Alter dieser Patienten, die Auswirkungen auf die ambulante Behandlung, die Inanspruchnahme des Kontakttracing, die Todesrate, die Situation in den Altersheimen, die Impfquote, die Entwicklung der Varianten, die Präsenz des Virus im Abwasser und die Situation in anderen Ländern, besonders den Nachbarländern.

Kompetente Akteure versammelt

Auf die Frage, ob derzeit Pläne in Ausarbeitung seien, um angemessen auf eine neue Infektionswelle im Herbst reagieren zu können, antwortet die Ministerin: „Wie seit Beginn dieser Krise beruht das Regierungshandeln auf einem Monitoringsystem und einer soliden Gouvernance, die fähig ist, permanent zu funktionieren und ein Ensembel an unverzichtbaren Kompetenzen und Akteuren zu versammeln, das einen klaren und präzisen Rahmen gewährleistet, um die Krise in all ihren Dimensionen zu meistern.“

Die permanente Evaluierung des epidemiologischen Risikos erlaube jederzeit schnelles und flexibles Handeln. „Das Hauptziel der Indikatoren ist es, eine neue Infektionswelle leichter vorherzusehen, sie sogar zu vermeiden und sollte sie plötzlich auftreten, sie so schnell und effizient wie möglich zu kontrollieren“, erklärt Lenert.

Der Referenzrahmen für die Risikoauswertung basiere sowohl auf den neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften als auch den Erfahrungen aus den vorherigen Wellen, den aufeinander folgenden Lockerungsetappen und dem Fortschreiten der Epidemie im Laufe der vergangenen Monate.

