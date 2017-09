(ham) - „Es ist nicht alles rosig im öffentlichen Dienst“: FGFC-Generalsekretär Marco Thomé hat am Dienstagmorgen im Rahmen der Pressekonferenz zur sogenannten „Rentrée sociale“ kein Blatt vor den Mund genommen. Die Kritik der Gewerkschaft des Gemeindepersonals (FGFC) richtet sich in erster Linie an das Gemeindesyndikat Syvicol und jene „Lokalfürsten“, die „hemmungslos ihre Dorf-Macht ausüben“, um das Personal unter Druck zu setzen.

Die Fälle häuften sich nämlich, in denen die Beamte Personen ausgesetzt seien, die von Personalverwaltung keine Ahnung hätten, meint Thomé. Viele Gemeindebeamten seien der Willkür ihres Schöffenrats regelrecht ausgeliefert. Eine „Gestion par objectifs“, wie sie in der Reform vorgesehen ist, sei unter diesen Voraussetzungen nicht tragbar. „Es darf nicht sein, dass in einer Gemeinde die Verantwortlichen das Personal korrekt bewerten, während die Beamten in anderen Gemeinden sich der Willkür ihrer Vorgesetzten beugen müssen“, so Thomé. Eine „Gestion par objectifs“ müsse stets fair und transparent bleiben.



Ein Regelwerk für alle



Die FGFC fordert in diesem Zusammenhang ein einheitliches Regelwerk mit ethischen Richtlinien und Kommunikationsvorgaben für sämtliche Gemeinden. Ziel sei eine kohärente Herangehensweise an die leistungs- und zielorientierte Personalverwaltung. Da sich das Gemeindesyndikat Syvicol aber aus der Verantwortung stehle, befinde sich die FGFC derzeit auf der Suche nach „Pilotgemeinden“, die gewillt sind, zusammen mit der Gewerkschaft des Gemeindepersonals an einer „optimalen Organisations- und Kommunikationskultur“ zu feilen.

Von den Statuten her ist das Gemeindesyndikat nicht aufgestellt, um als Patronatsvertreter auftreten zu können. Das Syvicol habe weder die Befugnisse noch die nötigen Mittel, um sich diesen Herausforderungen zu stellen, so Thomé. Allerdings lasse das Syndikat den politischen Willen vermissen, dieses Selbstverständnis zu ändern und als richtiger Arbeitgeber aufzutreten.

Die FGFC richte ihren Blick deshalb auf die Gemeindewahlen im Oktober: „Um kompetente Kommunalpolitiker mit Herz und Verstand zu finden, die gemeinsam mit uns diese Herausforderung in Angriff nehmen“, unterstreicht der FGFC-Generalsekretär.



Die Gewerkschaft der Gemeindebeamten lädt am Freitag übrigens zum Jahreskongress in die „Al Schmelz. Im Mittelpunkt steht neben der angesprochenen Problematik auch die Reorganisation des Dachverbandes in den kommenden drei Jahren.