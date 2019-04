Dass die nationalistischen Parteien Aufwind in Europa haben, ist kein Wunder, sagte der OGBL-Vorsitzende André Roeltgen am Samstag beim politischen Meeting im Vorfeld des 1. Mai. Das Problem seien die zunehmenden sozialen Ungleichheiten.

Kämpfen für ein soziales Europa

In einem Monat werden die Weichen in Europa neu gestellt und die traditionellen Parteien blicken mit Sorge auf die nationalistischen Tendenzen in vielen europäischen Staaten. Doch nicht nur die Parteien, auch die Gewerkschaften sorgen sich um die Zukunft Europas. "Dass rechtspopulistische Parteien einen starken Zulauf haben, hat damit zu tun, dass es Millionen von Menschen in Europa nicht gut geht, dass die sozialen Ungleichheiten immer weiter zunehmen", sagte OGBL-Präsident André Roeltgen am Samstag beim politischen Meeting im Centre sportif "Bim Diederich" in Petingen, im Vorfeld der 1.Mai-Feier.

Für den OGBL-Präsidenten steht fest, dass die antisoziale Politik der vergangenen Jahre, verstärkt durch die Austeritätspolitik in den Krisenjahren, den Nährboden geschaffen hat, auf dem die europafeindlichen Parteien jetzt gedeihen. Der Vorsitzende rief die Menschen dazu auf, die Parteien zu wählen, die für den sozialen Fortschritt und die soziale Dimension Europas eintreten und mit allen Mitteln gegen den Nationalismus zu kämpfen. "Der Nationalismus spaltet Europa: sozial, wirtschaftlich und politisch."

OGBL-Präsident André Roeltgen rief dazu auf, bei der Europawahl Parteien zu wählen, die für den sozialen Fortschritt eintreten. Foto: Pierre Matgé

Klimawandel

Eine der größten Herausforderungen, vor denen Europa und die ganze Welt stehen, ist die Bekämpfung des Klimawandels. "Wir stehen hinter den Klimaabkommen und den Klimazielen", sagte Roeltgen, "und wir begrüßen, dass sich in Europa eine Jugend bewegt und diese Ziele einfordert." Er hoffe auf eine weitere Politisierung der Bewegung, sagte Roeltgen, "und dass die Jugendlichen weitere Zusammenhänge herstellen, mit anderen gesellschaftlichen Fragen. Nur so können wir unsere Klimaziele erreichen."

Es sei absurd von Klimazielen zu sprechen, wenn gleichzeitig aufgerüstet wird in Europa, meinte der OGBL-Vorsitzende. Er verlangte, die geforderten zusätzlichen Milliarden Euro in den ökologischen Umbau zu stecken statt in die militärische Aufrüstung.

Auch meinte Roeltgen, dass die Erreichung der Klimaziele ohne die europäische Integration undenkbar wäre, und dass er sich nicht vorstellen könne, dass, wenn die sozialen Ungleichheiten sich weiter verschärfen, man gleichzeitig von der Gesellschaft erwarten könne, ambitionierte Klimaziele umzusetzen. "Wir brauchen einen Abbau der sozialen Ungleichheiten, einen gerechten Strukturwandel und eine gleichmäßige Verteilung der Kosten, die mit der gesellschaftlichen Transformation verbunden sind."

Roeltgen ging in seiner einstündigen Rede auch auf die Digitalisierung ein und forderte für die Arbeitnehmer, den Wandel in sicheren Arbeitsverhältnissen machen zu können. Dazu seien neue Gesetze, mehr Mitbestimmung und eine Revolution in der beruflichen Um- und Weiterbildung notwendig. Zudem müsse der unbefristete Arbeitsvertrag (CDI) wieder die Regel werden.

Erfolge des OGBL

Roeltgen war sichtlich stolz auf die Errungenschaften des OGBL der vergangenen Jahre. Dazu zählte er die Erhöhung des Mindestlohns sowie den zusätzlichen Urlaubstag und den zusätzlichen Feiertag (9. Mai). Damit habe man die ursprüngliche Forderung einer sechsten Urlaubswoche zumindest zum Teil durchgesetzt, so der OGBL-Präsident. Diese Arbeitszeitverkürzung ist eine erste Etappe der geforderten Gesamtarbeitszeitverkürzung, die sich infolge der Digitalisierung und der steigenden Produktivität aufdränge.

Roeltgen forderte einen Mindestlohn in ganz Europa von mindestens 60 Prozent des Medianlohnes. Obwohl der OGBL beim Mindestlohn einen Teilerfolg verbuchen kann, sieht Roeltgen noch Nachholbedarf, da der Mindestlohn hierzulande unter den geforderten 60 Prozent des Medianlohnes liege.

Ungleiche Verteilung des Reichtums

Der OGBL-Vorsitzende beklagte des Weiteren, dass der Reichtum immer ungerechter verteilt wird, nicht nur zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch in der Einkommenshierarchie. "Die unteren Löhne steigen prozentual langsamer als die höheren Löhne", sagte Roeltgen. Das gilt auch für das Steuersystem. Dass Arbeit fünfmal stärker besteuert werde als Kapital, sei fundamental ungerecht."Wir fordern mehr Steuergerechtigkeit zwischen Kapital und Arbeit und wir fordern, dass die Steuertabelle an die Inflation angepasst wird."

Wohnen ist ein Grundrecht, aber in Luxemburg ist das Grundrecht immer mehr infrage gestellt.

Nachholbedarf sieht Roeltgen auch bei der Pensionsreform, "die wir bis heute nicht akzeptieren". Wie beim Mindestlohn, verlangt der OGBL auch eine Aufwertung der Mindestrenten und möchte, dass die Schüler- und Studentenarbeit in der Pensionsberechnung berücksichtigt werden.

Wohnen ist ein Grundrecht

Zum Schluss seiner Rede ging Roeltgen noch auf das Wohnungsproblem ein. "Wohnen ist ein Grundrecht", sagte er, "aber in Luxemburg ist das Grundrecht immer mehr infrage gestellt". Im Gegensatz zu den Löhnen, die zwischen 2005 und 2017 um bis zu 39 Prozent gestiegen seien, seien die Immobilienpreise im gleichen Zeitraum um bis zu 65 Prozent gestiegen, so Roeltgen. Das habe dazu geführt, dass immer mehr Haushalte durch die Wohnkosten völlig überlastet seien.

Er forderte die Politik auf, Maßahmen zur Bekämpfung der Spekulation zu ergreifen, zum Beispiel eine Erhöhung der Grundsteuer.