Von Dani Schumacher

Zwei kurze Sätze reichen Justizminister Felix Braz, um zu bestätigen, dass er die Justizreform unabhängig von der anstehenden Verfassungsreform noch in dieser Legislaturperiode angehen will: „Le Gouvernement partage l'analyse juridique de l'honorable Député. Un projet de loi sera soumis au Conseil de gouvernement dans les meilleurs délais“, so der Minister in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage von LSAP-Fraktionschef Alex Bodry.



Das Schreiben des Ministers fiel auch deshalb so knapp aus, weil Bodry die Antwort auf seine Frage eigentlich bereits vorweggenommen hatte ...