Luxemburg muss sich für Notare aus anderen EU-Ländern öffnen und nutzt die Gelegenheit für eine fundamentale Reform der Notariate: Die Prozedur, um ein Notariat zu übernehmen wird transparenter.

Justizminister Braz stellt Notariatsreform vor

Annette WELSCH

In 20 Jahren hat sich die Zahl der Notarakte in Luxemburg verdoppelt - zwischen 60.000 und 70.000 sind es pro Jahr. Dazu kommt, dass die Materie komplizierter wurde und es gilt, mehr nationale, europäische und internationale Gesetze und Regelungen zu kennen - Spezialisierung ist zunehmend gefragt. 2011 urteilte der Europäische Gerichtshof zudem, dass die Klausel der Nationalität gegen EU-Recht verstößt: Kein EU-Land darf einem EU-Bürger einer anderen Nationalität den Zugang zu einem Notariat verwehren, sofern er in einem anderen EU-Land als Notar zugelassen ist.

Da also ohnehin eine Gesetzesänderung anstand, beschloss Justizminister Félix Braz (Déi Gréng), zusammen mit der Notariatskammer auch anderen Gedanken über die Struktur und die Ausrichtung der Notariate Rechnung zu tragen und eine fundamantale Reform vorzunehmen. Denn dass die Prozedur zur Vergabe der frei werdenden Notariate nicht gerade gerecht zu nennen ist, ist bekannt - manche Notar-Kandidaten kamen beispielsweise überhaupt nicht zum Zug - und dass angesichts der steigenden Ansprüche mehr Notare her müssen, ist auch klar.

Es bleibt bei 36 Notariaten, aber es werden 72 Notarstellen



Nun wird sich die Zahl der Notariate nicht ändern, es bleibt bei 36 Kanzleien. Aber es werden sogenannte Nicht-Titulare geschaffen: es wird künftig möglich sein, dass ein Titular-Notar sich mit einem Nicht-Titular-Notar assoziiert. "Wir haben uns am bayerischen Modell inspiriert: Die Zahl der Notariate bleibt begrenzt und ein Notar kann maximal einen weiteren ausgebildeten Notar beschäftigen. Wir wollten keine Notarfabriken, wie in Frankreich mit 30-40 Notaren. Was in München funktioniert, müsste für Luxemburg auch reichen", sagte Braz, als er am Mittwoch zusammen mit dem Präsidenten der Notariatskammer, Frank Molitor die Reform vorstellte.

An den Bedingungen, um auf die Liste der Notarkandidaten zu kommen wird sich für Luxemburger nichts ändern. Sie müssen einen Master in Rechtswissenschaften haben, die cours complémentaires en droit luxembourgeois (CCDL) sowie ein einjähriges Praktikum bei einem Notar absolviert haben und das Abschlussexamen bestanden haben. Dann kommen sie auf die Warteliste für die Notar-Kandidaten, wobei in der Rangfolge derzeit noch das Dienstalter, aber auch die Abschlussnote eine Rolle spielen.



Sprachenkenntnisse des Niveau B2 der drei Landessprachen

EU-Kandidaten mit einer Notarausbildung müssen in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung ihre Kenntnisse der spezifischen luxemburgischen Gesetzgebung, wie Pacte logement oder Omnibusgesetz und des Notarrechts nachweisen. Sie müssen zudem nachweisen, dass sie die drei Landessprachen mit mindestens Niveau B2 beherrschen. "Das gibt es schon seit 2013, allerdings ist es nun im Gesetz festgelegt", erklärt Braz. Das gilt im Übrigen auch für Luxemburger - die reine Staatsangehörigkeit reicht nicht. Dispensen von Sprachtests sind allerdings möglich.



Was sich nun vor allem ändern soll, ist die Prozedur, wie man zu einem Notariat kommt, ob als Titular oder als Nicht-Titular. Sie wurde in enger Absprache mit der Notarkammer ganz neu ausgearbeitet. "Wir wollten eine transparente Nominierungsprozedur mit prinzipiellem Zugang, aber einem Auswahlverfahren - ohne Rangfolge", betont Braz. Die Notariatsstellen und auch die Nicht-Titularstellen werden ausgeschrieben und jeder Notar-Kandidat kann sich bewerben. Nach einem Punktesystem wählt die Notarkammer dann drei Kandidaten aus.



Aus drei Kandidaten wird dem Großherzog einer vorgeschlagen.



Geht es um ein Notariat wird einer davon dem Großherzog zur Nominierung vorgeschlagen. Geht es um eine Teilhabe, kann der Notar sich unter den drei Kandidaten einen aussuchen, den er als Nicht-Titular in seine Kanzlei aufnimmt. Möchte er keinen der drei, kann er erst nach fünf Jahren eine neue Prozedur starten. "Wir wollen nicht, dass so lange Prozeduren angefragt werden, bis der Wunschkandidat gewählt werden kann", beschreibt Molitor das Problem. Es wird auch für die Assoziationen einen strikten Rahmen geben. Insgesamt befindet er: "Die Reform wird eine Bereicherung für unseren Beruf."

Ganze neun Nominierungen gab es zwischen 1996 und 2006. Fünf bis zehn Jahre beträgt derzeit noch die Wartezeit, um die 40 Notar-Kandidaten sind gelistet. "Die Liste kann nun schnell sehr kurz werden, wenn sich die Notare entscheiden, sich mit einem Nicht-Titular zu assoziieren. 72 Notare sind nun maximal möglich und Notare können auch einen oder mehrere Notarkandidaten anstellen. Damit trägt man der Tatsache Rechnung, dass die beiden Hauptsparten Gesellschaftrecht und Immobilien- und Familienrecht zunehmende Spezialisierung verlangen, Berufserfahrung immer wichtiger wird und man Nachwuchs fördern will.



Distrikte werden abgeschafft, es geht nach Gemeinden



An der Altersgrenze von 72 Jahren wird sich nichts ändern. Es ist aber vorgesehen, dass automatisch sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze die Nominierungsprozedur gestartet wird. Abgeschafft werden die Distrikte: Die 36 Notariate sind über 23 Gemeinden verteilt, wobei auf Luxemburg-Stadt allein 11 Kanzleien entfallen.



Dem Gesetz gehören drei großherzogliche Verordnungen an, die die Zahl der Notariate festlegen, die Nominierungsprozedur regeln sowie die Fach- und Sprachkenntnisse festlegen, die geprüft werden, um die Befähigung festzustellen.