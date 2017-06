(dho) - Vor einigen Monaten hat sich Deutschland dazu entschieden, eine Autobahnmaut einzuführen.



Einige der Nachbarländer Deutschlands, darunter Luxemburg fragen sich nun, inwiefern ein solches Mautsystem überhaupt konform mit dem europäischen Recht sei, vor allem etwa in Bezug auf das Gesetz der Nichtdiskriminierung.



Am 31. Mai 2017 hatte die Kommission bereits ein europäisches Mautsystem präsentiert, welche die Mitgliedsstaaten einführen könnten. So soll eine Harmonisierung der Kilometergebühren für Schwertransporter ab 2023 stattfinden. Andere Fahrzeuge, für die bereits eine Vignette existiert, sollen je nach Nutzung des Autobahnnetzes ab 2017 zur Kasse gebeten werden.



Sobald die neuen europäischen Normen in Kraft getreten sind, würde sich das Vignettensystem, was nun in Kürze in Deutschland eingeführt werden soll, als nichtig erweisen, bedauerte das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium in einem Presseschreiben am Mittwochabend.



Minister François Bausch, sowie seine Amtskollegen aus Österreich und Holland fordern daher von der Kommission eine juristische Begründung, warum das Mautsystem in Deutschland nun doch eingeführt werden soll.



Österreich will vor EU-Gerichtshof ziehen

Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) bekräftigte, Wien wolle auf jeden Fall vor dem EU-Gerichtshof klären, ob die deutsche Mautregelung Ausländer diskriminiere. Diese Klage werde mit oder ohne Unterstützung durch andere Staaten kommen. Er räumte ein, es gebe in den Niederlanden und in Luxemburg „noch Klärungsbedarf“. Der tschechische Ressortchef Dan Tok äußerte sich hingegen schon eindeutig: „Wir sind mit der Entscheidung der EU-Kommission, keine rechtlichen Schritte gegen Deutschland zu unternehmen, einverstanden.“



Die Kommission hatte lange bemängelt, dass inländische Autohalter in Deutschland auf den Cent genau bei der Kfz-Steuer entlastet werden sollten. Aus Brüsseler Sicht stellte dies eine unerlaubte Benachteiligung ausländischer Fahrer dar. Daraufhin hatte Deutschland das Mautgesetz nachgebessert und Kurzzeittarife für Ausländer stärker gestaffelt sowie eine größere Entlastung von abgasarmen inländischen Autos vorgesehen. Danach stellte die EU-Kommission das laufende Verfahren gegen Deutschland ein. Es gebe nun keine Diskriminierung ausländischer Fahrer mehr, ließ die Behörde wissen.