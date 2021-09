Die 20- bis 29-Jährigen scheinen nach offiziellen Angaben weniger geneigt zu sein, sich impfen zu lassen.

Impfstau in Luxemburg

Sehr langsames Impftempo bei jungen Menschen

Jean-Michel HENNEBERT Neun Monate nach dem Start der Impfkampagne in Luxemburg scheinen die 20- bis 29-Jährigen nach offiziellen Angaben weniger geneigt zu sein, sich impfen zu lassen.

Am Montag galten in Luxemburg 403.462 Menschen als komplett geimpft. Das entspricht etwa drei Viertel aus der Gesamtbevölkerung und einem Teil der Grenzgänger aus dem Gesundheitssektor. Hinter dieser Gesamtzahl verbergen sich jedoch Ungleichheiten zwischen den Altersgruppen, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Montag bestätigte.

Die Aufschlüsselung nach Altersgruppen zeigt nämlich einen Unterschied bei den über 35-Jährigen und den 20- bis 29-Jährigen. Denn die Mehrheit der jungen Erwachsenen haben noch keinen schützenden Piks bekommen. Das entspricht knapp 15 Prozent der Bevölkerung.

Am Montag hatten 56,1 Prozent der 20- bis 24-Jährigen und 55 Prozent der 25- bis 29-Jährigen keinen vollständigen Impfschutz. Wobei aus den erhobenen Daten nicht hervorgeht, ob die Betroffenen überhaupt nicht geimpft sind oder bisher nur eine einzige Dosis erhalten haben.

Dazu konnte die Santé auch auf Nachfrage hin keine genauen Angaben machen. Allerdings geht aus den Zahlen hervor, dass die 12- bis 17-Jährigen – und damit die Minderjährigen – zu 51 Prozent bereits doppelt geimpft sind, obwohl ihnen diese Möglichkeit erst seit Mitte Juni angeboten wird.

Einsatz des Impfbusses soll ausgeweitet werden

Um auch die letzten Zögernden zu überzeugen, bekräftigt Lenert den Wunsch, „sich auf gezielte Informationskampagnen zu konzentrieren“. Dazu gehöre weiterhin der Einsatz des Impfbusses bei großen Veranstaltungen, bei Einkaufszentren und auch bald vor Gymnasien. „Diesbezügliche Gespräche finden gerade statt“, sagte die Gesundheitsministerin weiter. Erklärtes Ziel sei es, die Verbreitung der Delta-Variante einzudämmen.

Impfen ohne Termin ist "ein großer Erfolg" Seit Montag können sich Impfwillige in der Victor-Hugo-Halle ohne Termin gegen Covid-19 immunisieren lassen. Das Angebot wird angenommen.

Nach den Prognosen der Santé dürfte die Pandemie noch „bis zum Winter“ Auswirkungen auf den Alltag der Bürger haben, sofern keine neuen Varianten auftreten und die Impfkampagne beschleunigt wird.

Das Ziel sei es, schnellstmöglich 85 Prozent der Gesamtbevölkerung zu impfen. Daher warte die nationale Gesundheitsbehörde auf die Entscheidung der europäischen Arzneimittelagentur EMA über die Möglichkeit der Impfung der 6- bis 12-Jährigen; auf die etwa 15 Prozent der derzeit im Land registrierten aktiven Infektionen entfallen. Die Zulassung wird noch vor Ende des Jahres erwartet.

Der Artikel von wort.lu/fr wurde aus dem Französischen übersetzt.

