Juncker warnt vor „geopolitischen Träumereien“

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident spricht im Interview mit „Télécran“ über den Krieg in der Ukraine und seine Folgen.

Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker äußert sich skeptisch in Bezug auf einen möglichst raschen EU-Beitritt der Ukraine.

„Diesen in Brüssel grassierenden Slogan, dass die Ukraine jetzt sofort und im Schnelldurchgang Mitglied der EU werden muss, halte ich für nicht zielführend“, sagt Juncker im Interview mit „Télécran“. „Auch mitten im Sturm muss man aufpassen, kleine Schritte zu nehmen und nicht über die eigenen Füße zu stolpern.“ Der 67-jährige frühere luxemburgische Premier warnte in diesem Zusammenhang vor „geopolitischen Träumereien“.

Juncker erklärt auch, warum er die Ukraine nicht für beitrittsreif hält: Das Land habe ein großes Problem mit Korruption. Die Ukraine sei ohne jeden Zweifel ein europäisches Land, „sie braucht auch eine Beitrittsperspektive, genau wie der unruhige Westbalkan eine Beitrittsperspektive braucht“. Man dürfe aber nicht „die Probleme, die Staaten untereinander und miteinander haben“ in die EU importieren. Dies sei „eher ein Beitrag zur Fragilität als zur Stabilität“.

Juncker sprach im „Télécran“ auch über den Wandel seines Verhältnisses zu Wladimir Putin und die Folgen des Krieges in der Ukraine für die zukünftige europäische Sicherheitsarchitektur. „Ich habe immer zu ihm ein fast freundschaftliches Verhältnis gehabt“, sagt der Luxemburger über den russischen Präsidenten. Er habe ihn privat als „liebenswerten, zuhörbereiten Mann“ kennengelernt: „Umso größer ist meine menschliche Enttäuschung. Mich hat das bestürzt, was er jetzt da in der Ukraine macht.“

