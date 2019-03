Juncker schließt Polit-Comeback in Luxemburg aus

In sechs Monaten endet das Mandat von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident. Im Interview mit der "Luxembourg Times" blickt Juncker zurück auf seine Amtszeit – eine Rückkehr in die Innenpolitik schließt er aus.

(jt) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker plant nach Ende seiner Amtszeit im November keine Rückkehr in die Luxemburger Politik. "Ich habe die Ozeane vor mir, ich brauche die Mosel nicht, die ich im Übrigen sehr mag. Nein, ich werde nicht in die Luxemburger Politik zurückkehren. Das steht außer Frage", sagte Juncker am Freitag in einem Interview mit dem Magazin der "Luxembourg Times".

Juncker äußerte sich in dem Interview auch über die Kluft zwischen den Institutionen und den Bürgern der Europäischen Union ...