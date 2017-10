(tom) - Obwohl Polen und Ungarn sich wiederholt nicht an EU-Absprachen zur Flüchtlingsaufnahme und -verteilung hielten, rät EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker davon ab, den beiden Staaten finanzielle Sanktionen aufzuerlegen.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Juncker auf die Frage "Warum sind Sie so zurückhaltend, Ländern im Falle von Rechtsbruch EU-Gelder zu streichen?", dass er es für falsch halte, "Polen und Ungarn mit Finanzsanktionen zu belegen, solange die Dialogstrecke noch nicht abgeschlossen ist." Man befinde sich sowohl mit Polen als auch mit Ungarn "im sportlichen Gespräch" über die Rechtsnormen der EU. Allerdings "ohne bisher erkennbare Fortschritte".

Juncker äußerte sich zudem positiv zu Deutschlands Rolle in der Flüchtlingsfrage: "Die Geschichte wird Angela Merkel Recht geben. [...] Was wäre denn, wenn man damals diese vielen Flüchtlinge einfach in ihrer Not auf dem Budapester Bahnhof im Dreck hätte sitzen lassen? [...] Deutschland hat etwas Richtiges gemacht, dieses Menschsein ehrt Deutschland!" Er könne es als Luxemburger nicht nachvollziehen, dass gerade in Gegenden (als Beispiel nannte die "Bild" Ostpolen), wo es wenige Ausländer gibt, die Angst vor Ausländern umso größer sei. "Ich komme aus einem Land mit Ausländeranteil von 49 Prozent", so Juncker. "Das ist Tag für Tag erprobt und jeder weiß: Es ist kein Problem."



Im Hinblick auf den Wahlerfolg der rechtspopulsitischen AfD in Deutschland wollten die Interviewer wissen, wie Juncker zu den Äußerungen des AfD-Politikers Alexander Gauland stehe, der gefordert hatte, Deutschland solle stolz auf die Leistungen seiner Soldaten in den Weltkriegen sein dürfen. Schließlich sei Junckers Vater von den Nazis gezungen worden, in die Wehrmacht einzutreten. Juncker wird deutlich: "Mich ärgert, dass das Bewusstsein von Herrn Gauland für die Völker unterentwickelt ist, die unter der deutschen Nazi-Herrschaft gelitten haben. [...] Wenn man einer Fraktion im Deutschen Bundestag vorsitzt, muss man Rücksicht nehmen auf die Gefühlslage der Nachbarn Deutschlands. Das tut Gauland nicht.“