EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bereut es, sich auf Bitten des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron nicht in die Kampagne für das Brexit-Referendum 2016 eingemischt zu haben.

Juncker bedauert: Hätte mich in Brexit-Kampagne einmischen sollen

(dpa) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bereut es, sich auf Bitten des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron nicht in die Kampagne für das Brexit-Referendum 2016 eingemischt zu haben. "Es war falsch, in diesem wichtigen Moment zu schweigen", sagte Juncker am Dienstag in Brüssel. Er habe damals zu sehr auf die britische Regierung gehört. "Wir wären die einzigen gewesen, die die im Umlauf befindlichen Lügen zerstört hätten."

Eine knappe Mehrheit der Briten stimmte im Juni 2016 für den EU-Austritt Großbritanniens. Die Brexit-Befürworter hatten zuvor mit Unwahrheiten dafür geworben.