Jugendkriminalität: Keine Gangs in Luxemburg

Morgan KUNTZMANN Die rezenten Messerstechereien waren Thema einer erweiterten Frage in der Chamber. Gefangenentransporte sollen weiterhin der Polizei obliegen.

Gewalt unter Jugendlichen, vor allem mit Messern, hält Großbritannien schon seit Jahren in Atem. Doch drei Fälle von Messerstechereien innerhalb von vier Wochen haben auch Luxemburg vor die Frage gestellt, ob eine zunehmende Brutalisierung der Jugendgewalt festzustellen ist.

Bei seiner erweiterten Frage an die Regierung gab der CSV-Abgeordnete Léon Gloden Hinweise, woher die Zunahme der Gewalt kommen könnte. „Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Corona-Krise hat zu Einschnitten in unsere Freiheiten geführt. Dies belastet die Psyche der Jugendlichen. Der sonst stattfindende Ausgleich beim Sport kann momentan nicht stattfinden.“

Gloden wollte gestern von den beiden grünen Ressortministern Henri Kox und Sam Tanson, wissen, ob das Phänomen der organisierten Jugendbanden, das man in Frankreich feststellen könne, auch in Luxemburg Fuß fasse. Der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox, erinnerte daran, dass das Problem der Jugendgewalt vielschichtig ist.

„Jugendkriminalität ist ein Problem der Gesellschaft. Die Polizei wird gerufen, wenn die Sachen aus dem Ruder laufen“, so Kox. Deshalb bevorzuge die Polizei eine ganzheitliche Herangehensweise. „Das Polizeigesetz von 2018 sieht vor, dass die Polizei nicht nur eine repressive, sondern auch eine präventive Rolle hat.“ Die Polizei hat spezielle Einheiten, die gewaltvorbeugend agieren.

„Diese gehen in die Gemeinden und deren Sozialeinrichtungen, aber auch beispielsweise in die Freibäder und geben den Bademeistern pädagogische Kompetenzen und Kontakte zu den zuständigen Fachstellen innerhalb der Polizei.“

Sowohl Kox wie Tanson unterstrichen, dass es in Luxemburg keine organisierten Jugendbanden gibt. „Natürlich kommt es gelegentlich zu Schlägereien zwischen Freundeskreisen, man kann aber nicht von Jugendbanden sprechen, wie wir sie im benachbarten Ausland vorfinden“, erklärte Kox.

Gefangenentransport bleibt Aufgabe der Polizei

Zu den weiteren Aufgaben der Polizei zählt der Transport von Häftlingen. Fernand Kartheiser (ADR) wollte in der vorangehenden Fragestunde vom Polizeiminister wissen, ob eine Perspektive besteht, diese Aufgabe den Gefängniswärtern abzugeben, um damit die Polizei zu entlasten.

Für Henri Kox soll der Transport der Straftäter und Untersuchungshäftlinge Teil der polizeilichen Befugnisse bleiben. „Bei der Vereinbarung vom 17. Juni 2019 mit den Polizeigewerkschaften wurde eine außergewöhnliche Rekrutierungskampagne vorgesehen.“ Diese zahlreichen Neueinstellungen bei der Polizei ließen sich auch durch die vielen Aufgaben erklären, die die Polizei hat, so Kox.

„Würden wir den Transport an die Gefängniswärter abgeben, so würde sich das Problem nur verlagern“, erklärte der Polizeiminister. Gefängniswärter seien vom Gesetz her keine Waffenträger. „Ich wäre das Problem als Polizeiminister los, aber damit wäre gesamtstaatlich gesehen keinem geholfen“, so Kox.

