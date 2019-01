In Luxemburg ist jeder Fünfte zwischen 18 und 24 Jahren laut Eurostat trotz Arbeit von Armut bedroht. Damit belegt Luxemburg im EU-Ranking den traurigen zweiten Platz.

Jugendarmut: Luxemburg auf Platz 2

Michèle GANTENBEIN Erwerbsarmut heißt das Phänomen, wenn Menschen trotz bezahlter Arbeit arm oder von Armut bedroht sind. Luxemburg hat einen verhältnismäßig hohen Anteil an Working poor. Besonders hoch ist die Rate bei den 18- bis 24-Jährigen.

In Luxemburg ist jeder Fünfte zwischen 18 und 24 Jahren trotz Arbeit von Armut bedroht. Das meldete das europäische Statistikamt Eurostat diese Woche. Damit belegt Luxemburg im EU-Ranking den traurigen zweiten Platz, hinter Rumänien mit einer Quote von 28,2 Prozent. Der europäische Mittelwert liegt bei elf Prozent. Am geringsten ist das Armutsrisiko in Tschechien (1,5 Prozent).



In Luxemburg sind 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen trotz bezahlter Arbeit von Armut bedroht. Foto: Eurostat

Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017. 2007 lag die Quote noch bei knapp elf Prozent. Auffallend ist, dass die Quote zwischen 2016 und 2017 um fast acht Prozent zugenommen hat.

Nicht viel besser sieht es bei den über 18-Jährigen aus. Hier liegt die Armutsrisikoquote bei 13,7 Prozent und auch hier belegt Luxemburg nach Rumänien den zweiten Platz. Der europäische Mittelwert liegt bei 9,4 Prozent.

Die CSV möchte wissen, welche Schlüsse die Regierung aus der Studie zieht und hat am Mittwoch eine gemeinsame Sitzung des parlamentarischen Familien- und des Arbeits- und Beschäftigungsausschusses in Anwesenheit von Familienministerin Corinne Cahen und Arbeitsminister Dan Kersch beantragt.