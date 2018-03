Nach anfänglicher Zurückhaltung hat sich der Journalistenverband ALJP am Freitag erstmals zum Informationsleck auf der Parlaments-Webseite geäußert. Man wolle keine Einschüchterungsversuche von Journalisten dulden, heißt es.

Journalistenverband verfolgt Chamberleaks-Affäre "mit Sorge"

Nach anfänglicher Zurückhaltung hat sich der Journalistenverband ALJP am Freitag erstmals zum Informationsleck auf der Parlaments-Webseite geäußert. Man wolle keine Einschüchterungsversuche von Journalisten dulden, heißt es.

(mth) - Der luxemburgische Journalistenverband "Association Luxembourgeoise des Journalistes Professionels" (ALJP) hat sich am Freitag erstmals zur so genannten "Chamberleaks"-Affäre geäußert. In einer Mitteilung, die recht kurz ausgefallen ist, heißt es, der Verband verfolge die Entwicklungen in der Affäre "mit Sorge".

Man stelle fest, dass es sich bei der Angelegenheit um "einen klassischen Fall eines Whistleblowers" handele, der mit einer öffentlich-rechtlichen Medienorganisation Kontakt aufgenommen habe. Auf Grundlage dieser speziellen Ausgangssituation, der "prinzipiell mit großer Sorgfalt zu begegnen sei", stelle man fest, dass es "offensichtliche Einschüchterungsversuche gegeben habe". Die ALJP stehe als Berufsorganisation für die Pressefreiheit ein und toleriert keine Einschüchterungsversuche gegenüber professionellen Journalisten.

Die ALJP weist zudem darauf hin, dass es in Luxemburg noch keinen allumfassenden Schutz für Whistleblower gibt, die im öffentlichen Interesse Missstände aufdecken. Der Verband will auch weiterhin die Entwicklungen in dieser Affäre genau verfolgen.