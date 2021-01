Das Verfahren, das dem Wikileaks-Gründer in den USA drohe, sei "politisch und unfair", so die ALJP. Er sei daher nicht auszuliefern, sondern freizulassen und medizinisch zu behandeln.

Journalistenverband fordert Freilassung von Julian Assange

Tom RUEDELL Das Verfahren, das dem Wikileaks-Gründer in den USA drohe, sei "politisch und unfair", so die ALJP. Er sei daher nicht auszuliefern, sondern freizulassen und medizinisch zu behandeln.

Am kommenden Montag wird am Londoner Gerichtshof Old Bailey ein Urteil darüber gefällt, ob Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert wird oder nicht. Der Luxemburger Journalistenverband ALJP hat sich am Samstag mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt, in der er eine sofortige Freilassung Assanges fordert. Man unterstütze die Position der „Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg“ sowie weiterer Journalistenverbände in Europa, Assange umgehend freizulassen. Aufgrund seines Gesundheitszutandes müsse Assange in ein Krankenhaus überführt werden, „um Gefahr für sein Leben abzuwenden.“

Weiter heißt es: „Dem Wikileaks-Gründer Julian Assange, dessen Plattform wichtige Dienste in Sachen Informationsfreiheit und Aufklärung von Kriegsverbrechen geleistet hat, droht die Auslieferung in die USA mit einem dortigen Verfahren vor einem Sondergericht mit einer Jury, die sich voraussichtlich fast nur aus Militär- und Geheimdienstvertretern zusammensetzt. Die Anklage lautet auf (Beihilfe zum) Landes- bzw. Geheimnisverrats durch Veröffentlichungen; eine Anklage, die journalistische und Whistleblower-Enthüllungen im Bereich von Militär und Spionage in der Konsequenz kriminalisieren würde und deshalb schon aus Gründen des Schutzes der Pressefreiheit abzulehnen ist.“

„Politisches und unfaires Verfahren“

Das Verfahren, das dem 49-jährigen drohe, sei „politisch und unfair“. Daher sei er auf keinen Fall an die USA auszuliefern, so der Journalistenverband.

Am Samstag um 15 Uhr findet vor der britischen Botschaft in Luxemburg eine Protestkundgebung gegen eine Auslieferung Assanges statt.

Der gebürtige Australier hatte die Zeit von 2012 bis April 2019 im politischen Asyl in der Botschaft von Ecuador in London verbracht um einer Auslieferung in die USA zu entgehen. Nachdem der ecuadorianische Präsident Lenin Moreno Assange das Asylrecht entzogen hatte, wurde er am 11. April 2019 verhaftet. Die USA beantragten eine Stunde darauf seine Auslieferung.





