Journalisme à l'ère du numérique: Décoller

Les moteurs de recherche évitent aux journalistes de se tromper. Mais l'uniformité que ces moteurs génèrent a pour conséquence que les journalistes ont tous raison au même moment.

Gaston CARRE Les moteurs de recherche évitent aux journalistes de se tromper. Mais l'uniformité que ces moteurs génèrent a pour conséquence que les journalistes ont tous raison au même moment.

Quels conseils peut-on prodiguer aujourd’hui à de jeunes journalistes? Que souhaiter, dans ce dernier éditorial de notre part, aux collègues appelés à investir à leur tour ces deux intimidantes colonnes?

On peut souhaiter, d’abord, que leur plume en tremble un peu. De ce tremblement léger que provoquent deux affects dont l’interaction est la condition première de ce métier si particulier: la conscience aiguë du privilège accordé – l’opportunité d’exprimer un point de vue et de le soumettre aux lecteurs – et la crainte de mal faire qui est son corollaire. Puissent les jeunes journalistes sentir sans cesse sur leurs épaules le poids de ce privilège et de la responsabilité qu’il induit, et ne jamais se départir de la peur de décevoir, par l’erreur ou par la banalité.

Le risque d’erreur aujourd’hui est négligeable. Les «moteurs de recherche» permettent au journaliste de vérifier ses affirmations, s’il possède assez de discernement pour repérer les sources pertinentes. Le risque de la banalité par contre est décuplé, ces mêmes moteurs induisant une dissémination aveugle et invasive des savoirs qu’ils produisent et des opinions que ceux-ci génèrent. Rares sont désormais les journalistes à se tromper, mais aux sources où ils s’abreuvent ils nagent dans une même eau, de sorte que les énoncés les plus vagues finissent par s’imposer en vérités par contamination.

Le lecteur en veut-il encore, de nos éditoriaux, de nos analyses et commentaires? Cette question est posée chaque matin dans les salles de rédaction, la réponse pourtant s’impose: le lecteur est devenu son propre pourvoyeur sur le plan objectif de l’information, dont il dispose à profusion, mais du fait précisément de cette profusion il est demandeur d’un regard surplombant, d’un ordonnancement, d’une pondération, d’une hiérarchisation, de tout ce qui en somme permet l’émergence d’un sens – un sens possible, jamais un sens unique.

La responsabilité du journaliste ainsi prend un tour nouveau: il lui incombe non seulement de produire de l’information, à laquelle le lecteur accède sans entraves, mais d’empêcher que cette information ne cristallise en dogme. Il lui faut déjouer le poncif, refuser le lieu commun. Résister à la tentation de la démagogie, qui consiste à flatter le lecteur en lui donnant à entendre le ressassement de ce qu’il a entendu déjà.

Le digital est bavard et impérieux, ce qu’il déverse fait masse, glu et poisse, dont très vite il devient difficile de se détacher. Oser la transgression du convenu, l’atteinte au dogme, tel doit être l’impératif – il faut se «décoller» de l’opinion dominante, au risque de se trouver seul face au consensus. Il y faut de la clairvoyance, et une certaine insolence. Les lecteurs ne vous remercieront pas pour avoir pensé ce que d’autres ont pensé avant vous, mais ils vous sauront gré de montrer que l’on peut penser autrement.

Ajoutons que la langue française, par ses ambiguïtés, par sa magnifique complexité, se prête particulièrement bien au «décollement» évoqué à l’instant.

