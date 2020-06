Jonk Gréng: Grünes Pfefferkorn

Die Ko-Sprecher der Jonk Gréng, Jessie Thill und Joël Back sprechen über die Regierung und die Nach-Covid-Zeit.

Jessie Thill und Joël Back sind beide 24 Jahre alt und beide Sprecher der Jonk Gréng: Thill, die derzeit das ihren Master in Umweltphysik abschließende Praktikum absolviert, seit 2019 und Geschichtsstudent Back seit vier Monaten. Anlässlich des Kongresses der Grünen unterhielt sich das „Luxemburger Wort“ mit ihnen vor allem über die Pandemie.

Denn mitten in der Krisenzeit entwickelten die jungen Grünen Ideen für „Eng Welt no Covid-19“ in den Bereichen Umwelt, Klima, Wirtschaft, Soziales und Arbeit ...