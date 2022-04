Déi Gréng haben am Mittwoch in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz eine Nachfolgerin für Carole Dieschbourg in der Regierung präsentiert.

Dieschbourg-Nachfolge

Joëlle Welfring soll neue Umweltministerin werden

(jt/mig) - Joëlle Welfring soll auf die am Freitag zurückgetretene Carole Dieschbourg (Déi Gréng) folgen und Ministerin für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung werden. Das gab die Parteiführung von Déi Gréng in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag bekannt. Die Nominierung, die infolge eines einstimmigen Beschlusses im Parteivorstand erfolgte, soll bei einem außerordentlichen Parteikongress am 30. April von den Mitgliedern bestätigt werden. Die Vereidigung ist für den Montag, den 2. Mai geplant.

„Wir sind überzeugt: Sie ist die richtige Person für diesen Posten und wird eine exzellente Arbeit im Dienst aller Bürger*innen und der Umwelt leisten“, so die beiden Parteivorsitzenden Djuna Bernard und Meris Sehovic am Mittwochnachmittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. „Uns war enorm wichtig, eine kompetente Person zu nominieren, mit der wir wichtige Umweltdossiers schnell voranbringen können“, so Sehovic.

Die studierte Umweltwissenschaftlerin Joëlle Welfring war erst im März zur Direktorin der Umweltverwaltung ernannt worden. Zuvor war sie dort knapp acht Jahre lang die Stellvertreterin des langjährigen Direktors Robert Schmit. Nun muss der Posten neu besetzt werden.

Sie fühle sich sehr geehrt, dass Déi Gréng sie für das Amt vorgeschlagen haben „und ich habe tiefen Respekt vor meiner Vorgängerin und dem, was sie in den vergangenen neun Jahren für das Land geleistet hat“. Die Werte der grünen Partei seien ihr nicht neu. Sie habe sich von kleinauf im Umweltschutz engagiert. Mitglied der grünen Partei war sie allerdings nicht. Nun ist sie es und will auch bei den Nationalwahlen 2023 im Süden kandidieren.

Sie wolle sich für die Umwelt, das Klima und die Energiewende einsetzen und die Menschen und die Betriebe auf diesem Weg mitnehmen. Es brauche eine gesunde Mischung aus klaren Regeln, die den Betrieben Planungssicherheit geben, aber auch Engagement auf freiwilliger Basis.

Bei ihren politischen Entscheidungen will sie sich auf wissenschaftsbasierte Fakten basieren. In vielen Bereichen sei diese wissenschaftliche Basis vorhanden. Nun müsse man dafür sorgen, in diesen Bereichen voranzukommen, darunter die Umsetzung der Trinkwasserdirektive, das Commodo-Gesetz sowie der Energie- und Klimaplan.

Carole Dieschbourg war am Freitag zurückgetreten, um der Justiz in der Causa „Gaardenhaischen“ Rede und Antwort stehen zu können. Durch den Rücktritt der langjährigen Umweltministerin kommt es zu einer neuerlichen personellen Änderung im Kabinett von Premierminister Xavier Bettel (DP). Erst im Januar hatte Bettel infolge der Abschiede von Dan Kersch, Romain Schneider (beide LSAP) und Pierre Gramegna (DP) seine Mannschaft umbilden müssen. Mehr unter Das Personalkarussell dreht sich und Der Nächste, bitte.

Joëlle Welfring im Kurzporträt Berufliche Stationen: 2014-2022: stellvertretende Direktorin der Umweltverwaltung, seit März 2022 Direktorin 2009-2014: Direktorin für Business Development und Vorstandsmitglied im Centre de Recherche Public Henri Tudor 2005-2009: Direktorin des Centre de ressources des technologies pour l'environnement (CRTE), Vorstandsmitglied im Centre de Recherche Public Henri Tudor 1999-2005: Ingénieur de recherche im CRTE/CRP Henri Tudor 1998-1999: „Responsable d'enquêtes“ bei der Environment Agency, Vereinigtes Königreich Ausbildung: Master of Science in Environmental Pollution Science (Brunel University, Uxbridge) Maîtrise de Biochimie (Université Louis Pasteur, Strasbourg)

