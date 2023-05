Im Streit um die Nutzung einer Jagdhütte hat die Umweltministerin Stellung bezogen. Über ihre Argumentation kann man sich nur wundern. Eine Analyse.

Zwist mit Umweltministerium

Schüttringer Jagdhütte: Welfrings Antwort lässt Fragen offen

Michèle GANTENBEIN Im Streit um die Nutzung einer Jagdhütte hat die Umweltministerin Stellung bezogen. Über ihre Argumentation kann man sich nur wundern. Eine Analyse.

Im Streit um die Schüttringer Jagdhütte zwischen der Gemeinde und dem Umweltministerium hat die CSV-Abgeordnete Martine Hansen bei Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) zunächst im Parlament und anschließend in einer parlamentarischen Anfrage nachgehakt. Hintergrund ist die Haltung des Ministeriums, der Umwidmung der Jagdhütte zu pädagogischen Zwecken nur unter der Bedingung zuzustimmen, dass eine Wand eingerissen und aus der Hütte ein Unterstand mit maximal drei Wänden wird.

Das Umweltministerium und der Kleinkrieg um eine Jagdhütte Die Gemeinde Schüttringen möchte eine Jagdhütte zu pädagogischen Zwecken nutzen, doch das Umweltministerium stellt sich quer.

Die Gemeinde hat nicht eingesehen, worin der Sinn liegen sollte, eine seit Jahrzehnten bestehende Holzhütte mit großem Aufwand in einen Unterstand zu verwandeln, und hat eine außergerichtliche Beschwerde (Recours gracieux) beim Ministerium eingereicht. Infolge der LW-Berichterstattung über die Affäre hat Ministerin Joëlle Welfring im Parlament erklärt, ihr Ministerium prüfe den Recours und sei mit der Gemeinde im Gespräch, um eine Lösung zu finden.

Das Ministerium beruft sich in seiner Entscheidungsbegründung unter anderem auf einen Leitfaden für umweltpädagogische Gruppenaktivitäten - Richtlinien, die das Ministerium ausgearbeitet hat, die aber ohne juristische Schlagkraft sind, also keine gesetzliche Basis für eine Genehmigung darstellen.



Martine Hansen (CSV) erkundigte sich, ob denn alle Konstruktionen für pädagogische Zwecke in der Grünzone diese Richtlinien (maximal drei Wände) erfüllen würden, inklusive die des Ministeriums und seiner Verwaltungen. Die Richtlinien würden sich auf den Bau von neuen Unterständen beziehen. Viele Konstruktionen aber seien vor dem Festlegen der Richtlinien gebaut worden und erfüllten die Kriterien nicht, erklärt daraufhin Welfring, ohne allerdings auf die Frage zu antworten, wie viele Gebäude zu pädagogischen Zwecken das Ministerium besitzt und welche davon die Kriterien (maximal drei Wände) erfüllen.

Das Argument der Gemeinnützigkeit

Warum dürfen Konstruktionen, die pädagogisch genutzt werden, maximal drei geschlossene Seiten haben?, möchte Hansen wissen. Die Ministerin argumentiert, dass pädagogische Konstruktionen das Kriterium der Gemeinnützigkeit erfüllen müssen, und dass lediglich frei zugängliche Konstruktionen (Unterstände) das Kriterium erfüllen, beziehungsweise dass geschlossene Gebäude das Kriterium nur erfüllen, wenn sie einem „breiten Bevölkerungskreis“ zur Verfügung stehen. Nun, die Gemeinde Schüttringen hatte genau das vor, wie Bürgermeister Jean-Paul Jost (Schëtter Bierger) im Gespräch mit dem „Wort“ im April erklärte.

Es geht nicht darum, neue geschlossene Klassenräume in der Natur zu schaffen. Joëlle Welfring, Umweltministerin

Die Argumentation des Ministeriums, dass geschlossene Konstruktionen das Kriterium der Gemeinnützigkeit erfüllen, wenn sie einem breiten Bevölkerungskreis zugänglich gemacht werden, ist neu. Das Ministerium hatte sich auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ zunächst darauf behauptet, dass nur offene Konstruktionen (Unterstände) die Bedingung erfüllen. Möglicherweise läuft die Einigung nun darauf hinaus, dass die Hütte in ihrer jetzigen Form genutzt werden darf, wenn die Gemeinde sich verpflichtet, sie nicht ausschließlich der Schule zur Verfügung zu stellen.

Party machen in der Grünzone

In ihrer Antwort führt die Ministerin aber auch Argumente ins Feld, die im Zusammenhang mit der Genehmigungsprozedur irrelevant sind und eher in Richtung Unterstellung gehen, wie zum Beispiel, dass es bei umweltpädagogischen Aktivitäten nicht darum gehe, in der Natur neue Klassenräume zu schaffen und dass man die Erfahrung gemacht habe, dass Konstruktionen in der Grünzone häufig zu Partyzwecken genutzt würden.

Kein Fünkchen gesunder Menschenverstand Das Beispiel der Jagdhütte in Schüttringen zeigt, dass das Umweltministerium aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs nichts gelernt hat.

Das störe die Tiere - besonders nachts - und führe zu einem weiteren Biodiversitätsverlust. Ferner würden die Partygäste oft Dreck, unter anderem Scherben und Spritzen hinterlassen, die für Tiere, Menschen und besonders Kinder eine ernst zu nehmende Gefahr darstellen würden.

Das mag es geben, auch unter frei zugänglichen Unterständen. Solches Verhalten kann geahndet werden. Aber was hat das mit dem Antrag der Gemeinde zu tun, eine Hütte, die vor vielen Jahren bereits zu pädagogischen Zwecken genutzt wurde, erneut zu pädagogischen Zwecken zu nutzen und sie den Schulklassen zur Verfügung zu stellen?

Übrigens: Würde die Gemeinde die Hütte ausschließlich Grundschulklassen zur Verfügung stellen, könnte sie ziemlich sicher sein, dass dort nicht „Party gemacht“ wird.

