Tripartite gescheitert

Jetzt ist die Regierung am Zug

Marc SCHLAMMES Ergebnislos gingen die Tripartite-Verhandlungen in der Nacht zu Ende. Nun muss die Regierung ihre Verantwortung übernehmen.

Das Tripartite-Abkommen droht am OGBL zu scheitern. Am Donnerstag um 10.30 Uhr will der Onofhängege Gewerkschaftsbond bei einer Pressekonferenz erklären, weshalb er die vorige Woche ausgehandelten Vereinbarungen nicht mitträgt und auch die Nachverhandlungen am Mittwoch nicht seinen Vorstellungen entsprechen.

Die Regierung ihrerseits will nun, wie bereits zu Beginn der Verhandlungen am vergangenen Dienstag von Premierminister Xavier Bettel (DP) angekündigt, ihre Verantwortung übernehmen. Am Morgen kommt Blau-Rot-Grün zu einer Sitzung des Ministerrates zusammen; am Nachmittag soll der Premierminister dann die Schlussfolgerungen dieser Sitzung und die zurückbehaltenen Maßnahmen darlegen.

Vorigen Mittwoch hatten sich Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften in erster Linie darauf verständigt, dass die für den 1. April anstehende Index-Tranche beibehalten wird. Sollte im August aufgrund der Inflation eine weitere automatische Lohnanpassung fällig werden, sollte diese auf April 2023 verlegt werden. Im Gegenzug dafür sollten einkommensschwächere Haushalte Kompensierungen in Form von Steuerkrediten erhalten. Der gleiche Mechanismus wurde für 2023 festgehalten, sollte im Frühjahr des kommenden Jahres eine Index-Tranche kommen.

Zudem sah das Beschlusspaket eine Reduzierung von 7,5 Cent je verkauften Liter Benzin, Diesel und Heizöl bis zum 31. Juli vor.

Alles in allem soll das Paket 830 Millionen Euro schwer sein; es wird dem Vernehmen nach sowohl vom Patronat als auch von den beiden anderen Gewerkschaften getragen.

