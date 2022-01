Mit der Vereidigung von Jessie Thill als neue Abgeordnete setzen Déi Gréng ihren Verjüngungsprozess fort.

Abgeordnetenkammer

Jessie Thill vereidigt

Marc SCHLAMMES Mit der Vereidigung von Jessie Thill als neue Abgeordnete setzen Déi Gréng ihren Verjüngungsprozess fort.

Nachdem vorige Woche mit Max Hengel (CSV), Dan Kersch und Carlo Weber (beide LSAP) gleich drei neue Deputierte vereidigt wurden, war es gestern an der Reihe von Jessie Thill.

Gréng-Fraktion wird jünger und weiblicher Die Männer in der Grünen-Fraktion werden rar. Im kommenden Jahr werden die Frauen über eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Chamber verfügen.

Die Grünen-Politikerin, Schöffin in Walferdingen, ersetzt Carlo Back, der sich in die politische Rente verabschiedete. Der Fraktion von Déi Gréng gehören nun sechs Frauen und drei Männer an.

Inhaltlich will Thill beim Arten- und Klimaschutz Akzente setzen; sie wolle sifür „couragierte politische Entscheidungen“ eintreten, hatte die 25-Jährige im Oktober betont, als ihre Partei den Wechsel verkündete.

