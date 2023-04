Die CSL stellt in ihrem Sozialpanorama fest, dass die Ungleichheiten zunehmen. Besonders gefährdet sind Alleinerziehende, Großfamilien, Mieter und Teilzeitbeschäftigte.

Sozialpanorama 2023

Jeder fünfte Einwohner Luxemburgs von Armutsrisiko betroffen

Simone MOLITOR Die Arbeitnehmerkammer stellt in ihrem Sozialpanorama fest, dass die Ungleichheiten zunehmen. Besonders gefährdet sind Alleinerziehende, Großfamilien, Mieter und Teilzeitbeschäftigte.

Die Ungleichheiten haben Bestand, die Armut wächst: Das ist das wenig überraschende Fazit, zu dem die Chambre des Salariés Luxembourg (CSL) in ihrem „Panorama social 2023“ kommt. Die Veröffentlichung ist jedes Jahr ein wichtiges Moment, da sie Daten über die soziale Realität Luxemburgs liefert. Über 18 Prozent der Bevölkerung sind einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt. Bei Alleinerziehenden sind es sogar über 40 Prozent.

„Dass die Ungleichheiten wachsen, dürfen wir nicht einfach hinnehmen, sondern müssen darauf reagieren. Im internationalen Vergleich stehen wir schlecht da. Wir haben den höchsten Anteil an Working Poor in der Eurozone“, fasste CSL-Präsidentin und OGBL-Vorsitzende Nora Back bei der Vorstellung am Donnerstag zusammen. Von politischer Seite werde immer noch nicht genug unternommen, „dabei sind Ungleichheiten und Armut unsere Haupt-Sorgenkinder“.

Wir dürfen Ungleichheiten nicht einfach hinnehmen. Es scheint aber am politischen Willen zu fehlen, dagegen vorzugehen. Nora Back, Präsidentin der Arbeitnehmerkammer

„Es gibt Möglichkeiten, etwa auf Ebene der Sozialtransfers oder der Steuerpolitik. Deshalb stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen politischen Willen gibt, dagegen vorzugehen. Es fehlt an konkreten Aktionen und im Allgemeinen an einem Aktionsplan“, beklagte die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer.

Die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer, Nora Back, kritisiert das Fehlen eines Aktionsplans, um gegen Ungleichheiten vorzugehen. Foto: Caroline Martin /Caro-Line Phot

Die Reichsten verdienen fast fünfmal mehr als die Ärmsten

Im Jahr 2021 war das von den reichsten 20 Prozent der Bevölkerung erworbene Einkommen 4,6 Mal höher als das der 20 Prozent der Ärmsten. „Die niedrigsten Gehälter sind innerhalb der letzten 20 Jahre kaum gestiegen, sie stagnieren, wohingegen sich die höchsten Gehälter ganz dynamisch entwickelt haben“, stellte Félix Martins de Brito, Berater der CSL, fest.

Quelle: CSL

„Das Referenzbudget, das der Statec ausgerechnet hat, reicht gerade einmal, um dezent leben zu können. Allerdings haben Mindestlohnbezieher, vor allem Alleinerziehende, sogar noch weniger zur Verfügung“, gibt er zu bedenken. Für eine alleinstehende Person wären monatlich 2.437 Euro zum Lebensunterhalt nötig (der Mindestlohn liegt bei 2.123 Euro). Ein Erwachsener mit einem Kind zwischen sechs und zwölf Jahren bräuchte zum Leben monatlich 3.174 Euro, hat mit Mindestlohn und Familienzulagen aber nur 2.675 Euro.

Das Referenzbudget, das der Statec ausgerechnet hat, reicht, um dezent zu leben. Mindestlohnbezieher haben aber nicht einmal das zur Verfügung. Félix Martins de Brito, Berater der CSL

Ein erwachsener Mindestlohnbezieher mit zwei Kindern ist einem noch viel höheren Armutsrisiko ausgesetzt: 4.075 Euro bräuchte er oder sie für den Lebensunterhalt, 3.034 kommen durchschnittlich tatsächlich monatlich rein. „Man stellt also fest, dass für ganze viele Haushalte der Mindestlohn nicht ausreicht, um an das vom Statec errechnete nötige Einkommensniveau heranzukommen“, so Martins de Brito.

Armutsrisiko erreicht höchstes bisherige Niveau

Das Armutsrisiko ist in Luxemburg auf über 18 Prozent gestiegen – das ist das höchste Niveau seit dem Anfang der 2000er-Jahre. Betrachtet man die Prognosen vom Statec, könnte es noch weiter auf knapp 19 Prozent steigen. In der Eurozone liegt das durchschnittliche Armutsrisiko bei 17 Prozent. In den Nachbarländern ist es niedriger.

Zwei Haushaltskategorien sind besonders betroffen: Bei Alleinerziehenden liegt das Armutsrisiko bei über 42 Prozent (Eurozone: 33,8 Prozent), bei Großfamilien (drei oder mehr Kinder) bei 40 Prozent (Eurozone: 26,7 Prozent). Im Vergleich zu 2005 ist die Armutsgefährdung in diesen beiden Gruppen dramatisch gestiegen.



Besorgniserregend viele Working Poor

Was das Phänomen der Working Poor anbelangt, so liegt Luxemburg in der Eurozone mit großem Abstand zu den Nachbarländern an der Spitze: 13,5 Prozent der Menschen sind arm trotz Arbeit (Eurozone: 8,9 Prozent). Mieter sind einem doppelt so hohen Risiko ausgesetzt, unter der Armutsgrenze zu leben.

Unvorhersehbare Ausgaben, beispielsweise in Höhe von 1.869 Euro, könnte ein Fünftel der Haushalte nicht mit eigenen Mitteln stemmen, darunter die Hälfte der Alleinerzieher und ein Drittel der Großfamilien.

Immer mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen

Immer mehr Menschen sind auf die Unterstützung von Sozialämtern angewiesen. Im Vergleich zu 2021 wurden 2022 deutlich mehr nicht-rückzahlbare Hilfen gewährt, insbesondere Haushalts- und Wohnungshilfen. Die Armut spiegelt sich auch in der Zahl der Kunden der Sozialläden wider. 2009 eigentlich als Übergangsmaßnahme geschaffen, wurden sie 2022 von 10.741 Haushalten aufgesucht. Auch dies ist ein neuer Rekord.

Die Arbeitslosenquote lag 2022 bei 4,6 Prozent, in der Eurozone unterdessen bei 6,8 Prozent. Jedoch sind die jüngeren Alterskategorien (15 bis 24 Jahre) einem viermal höheren Risiko ausgesetzt. Die Beschäftigungsquote der jungen Menschen liegt in Luxemburg nur bei 27,4 Prozent (Eurozone: 36,2), was wegen etwaiger Studien aber zu relativieren ist. Auffälliger ist die Tatsache, dass 15- bis 24-Jährige viel häufiger nur eine befristete Arbeitsstelle haben (45,4 Prozent im Vergleich zu 7,4 Prozent der Gesamtbevölkerung).

Frauen arbeiten aus familiären Gründen häufiger in Teilzeit

18,3 Prozent der Menschen in Luxemburg arbeiten in Teilzeit, im Jahr 2010 waren es lediglich elf Prozent. Während rund zehn Prozent angeben, dies unfreiwillig zu tun, jedoch keinen Vollzeitjob zu finden, nennt über ein Drittel der Frauen die Familie als Grund (Kindererziehung oder Pflege einer erwachsenen Person). Bei teilzeitbeschäftigten Männern ist dies nur in 13 Prozent der Fälle die Ursache. Bei ihnen überwiegt als Grund die Aus- oder Weiterbildung (22,7 Prozent). Die Teilzeitbeschäftigung verdoppelt das Risiko, in Armut zu rutschen.

Dass Frauen immer noch weit häufiger die unbezahlte Care-Arbeit zu Hause übernehmen und deshalb in Teilzeit arbeiten, sei nicht unbedingt eine gute Tendenz, meinte Nora Back. Die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich könnte ein gutes Instrument sein, um mehr Gleichheit zu erreichen.

