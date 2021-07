Jeannot Waringo in der Chamber

"Es gab Situationen, die haben mich immens erschreckt"

von Christophe OLINGER | Vor 6 Minuten aktualisiert

Der frühere Spitzenbeamte hat das Corona-Management in den Alters- und Pflegeheimen genau unter die Lupe genommen. Am Montag stellte Waringo seine Schlussfolgerungen in der Chamber vor. Seine wichtigsten Aussagen im Video.