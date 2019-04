Jean Pütz: Hype oder Hysterie?

Jean Pütz, der aus Remich stammende Wissenschafts-Journalist, setzt sich kritisch mit dem jüngsten Umwelthype auseinander. In einem vor wenigen Tagen verfassten Manifest warnt der 82-jährige Luxemburger davor, Umweltpolitik nur emotional zu steuern.

„Überzeugungstäter bin ich auch in Sachen Umweltschutz.“ Das schreibt Jean Pütz in seinem Anfang April verfassten Manifest „Umweltprobleme lösen: Ein Appell an die Vernunft.“ In dem dreiseitigen Aufsatz spart der 82jährige frühere Fernsehjournalist – er stammt aus Remich - aber nicht mit Kritik am jüngsten Umwelt-Hype.

Jean Pütz hat sein Manifest an Freunde und Bekannte verschickt und kommt schon in der Begleit-Mail zur Sache: Wohl freue er sich über das gesteigerte Interesse der jungen Menschen für die Umweltpolitik. Was mit Greta Thunberg geschehe, grenze aber an Hysterie.



Michel Bohnenberger, Schüler in Echternach, erlebte die "Fridays for Future"-Demo hautnah mit. In einem Gastbeitrag macht sich der 16-Jährige Gedanken über die aufgeheizte Klimaschutzdebatte – und warnt vor einem Konflikt zwischen Jung und Alt.

Pütz warnt davor, Umweltpolitik nur emotional zu steuern. Vielmehr müsse Umweltpolitik „eine enge Anbindung an naturwissenschaftliche Realitäten und soziale Gesetzmäßigkeiten finden.“ Gesamtzusammenhänge dürften nicht wegen einer pädagogisch verständlichen Fokussierung auf ein Ziel aus dem Blickfeld geraten. Der Fernsehjournalist erinnert an einen vor 50 Jahre gerne benutzten Satz: „Wir brauchen keine Kraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose.“ Leider – glaubt Jean Pütz erkannt zu haben – spiele diese Haltung im Bewusstsein vieler Menschen immer noch eine Rolle.

Rund 7.500 Luxemburger Schüler appellieren am Freitag bei der Demonstration für den Klimaschutz an die Politiker und die Bevölkerung. Die Forderung lautete ganz klar: "Es muss sich was ändern!"

In seinem Papier nimmt der Journalist zu zahlreichen Umweltthemen Stellung, die seit Jahren immer wieder zur Sprache kommen. So befürchtet er beispielsweise, dass der in Deutschland geforderte Verzicht auf Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen befeuert werden, zu einer Steigerung der Stromproduktion durch solche Kraftwerke in Polen führen könne.

Auch glaubt er nicht daran, dass Länder wie Deutschland oder Europa allein das Klima retten können. „Wenn es nicht gelingt, einen Großteil der Staaten in der Welt von der Notwendigkeit z.B. der CO2-Reduzierung zu überzeugen, wird das Problem global nicht gelöst.“ Deutschland sei stets mit gutem Beispiel vorangegangen, doch „leider konnte am deutschen Wesen die Welt nicht genesen.“ Nicht einmal in Europa sei ein Konsens möglich.

Noch nicht überzeugt ist Jean Pütz auch von Elektro-Autos. „Das nur mit Akkumulatoren versehene reine Elektroauto ist noch völlig unausgegoren.“ Stattdessen schlägt er vor, einen relativ schwachen Dieselmotor ausschließlich zum Laden der Batterie vorzusehen. Im Gegensatz zu den bisherigen Hybrid-Autos werde dann dank extrem flexibler Elektromotoren kein Getriebe mehr benötigt. Das mache das Kraftfahrzeug wesentlich leichter und reduziere den Kraftstoffverbrauch. „Hinzu kommt, dass nur noch die Hälfte der Batteriekapazität benötigt wird.“

Hier das Manifest zum Nachlesen:

Umweltprobleme lösen: Ein Appell an die Vernunft

Seit über 20 Jahren lebe ich fast klimaneutral (s.u.: Jean Pütz, überzeugter Umweltschützer). Trotzdem muss ich Wasser in den Wein gießen und nachfragen, ob die vielfältigen Initiativen in ihrer Außenwirkung auf die Bürger, insbesondere auf die Jugendlichen, falsch verstanden werden können? Der Mainstream - was an sich positiv zu beurteilen ist - heißt Umweltschutz. Selbstverständlich brauchen wir in unserer unmittelbaren Umgebung saubere Luft, sauberes Wasser durch Schutz der Grundwasserreserven, saubere Natur mit ihrer Artenvielfalt, ökologische Landwirtschaft, wir müssen die Meere vor Unrat, insbesondere vor Mikroplastik und Plastikfolien schützen und natürlich vor radioaktiven und giftigen Abwässern wie z. B. Erdöl.

Dass der Klimawandel von Menschen gemacht ist, kann auch nicht in Abrede gestellt werden. Ob allerdings wir in Deutschland mit einer CO2-Erzeugung von zwei Prozent weltweit und Europa mit zehn Prozent bei strikter Einhaltung der geschlossenen Grenzwerte das Klima retten können, möchte ich inständig bezweifeln.

Was Deutschland anbelangt, so sind wir auf gutem Wege. Noch nie waren jedenfalls die Gewässer und die Luft so sauber wie heute. Auch die Müllentsorgung inkl. Recycling und Müllverbrennung kann kaum mehr gesteigert werden. Dieser Aufwand hat sich gelohnt und am Anfang brachte das auch einen großen Ertrag. Aber das Problem ist, Aufwand und Ertrag entwickeln sich nicht linear. Wie bei allen Grenzwert-Betrachtungen verhält sich das entlang einer Parabel. Am Scheitelpunkt bringt noch so viel Aufwand keine Verbesserung, der Grenzwert ist gleich Null. Danach geht es - ähnlich wie von Paracelsus beschrieben - in den Gift- bzw. Schadensbereich. Mehr hilft eben nicht mehr und schadet sogar. Auf die lokalen Umweltinitiativen bezogen bedeutet das: Wenn es nicht gelingt, einen Großteil der Staaten in der Welt von der Notwendigkeit z. B. der CO2-Reduzierung zu überzeugen, wird das Problem global nicht gelöst - ganz nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Deutschland ist stets mit positivem Beispiel vorausgegangen, die löblichen Umweltaktivisten glaubten, das Beispiel würde Schule machen, doch leider konnte am Deutschen Wesen die Welt nicht genesen. Nicht einmal in Europa ist ein Konsens möglich.

Was die mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerke anbelangt, so würde unser Verzicht lokal eher eine Steigerung z.B. der Stromproduktion durch diese Kraftwerke in Polen zur Folge haben. Gleiches gilt für die Kernenergie und die im Moment im Bau und in der Planung befindlichen Tausenden von Kraftwerken in der Welt, z.B. in China, Indien und USA, die schon heute und in der absehbaren Zukunft für 50 Prozent der globalen CO2-Erzeugung verantwortlich sind.

Auch die Kernkraftwerke scheinen eine neue Renaissance zu erleben. Unter anderen kann Frankreich die CO2-Grenzwerte spielend einhalten, denn es hat voll auf die Kernenergie gesetzt. Über 100 Kernkraftzentralen sorgen dort für elektrische Energie. Sie haben dazu geführt, dass auch der gesamte Wärmemarkt durch Elektrizität beherrscht wird. Was ein Frevel ist, denn besser wäre es, diese Wärme unmittelbar zu erzeugen, entweder in großen oder kleinen Heizkraftwerken, die gleichzeitig dann auch noch Strom erzeugen.

Deutschland hat bewiesen, dass auch mit regenerativen Energien durchaus zu rechnen ist, obwohl die Nebenwirkungen und Risiken häufig nicht offenbart werden, z.B. dass Insekten und Vögel extrem durch Windräder vernichtet werden und Photovoltaik in unseren Breiten wesentlich unergiebiger ist als im Süden. Trotzdem wieder ein hohes Lob an Deutschland: Die technologische Kompetenz hat zumindest erreicht, der Welt zu zeigen, dass regenerative Energien wirtschaftlich rentabel sind. Wenn wir allerdings auf Grund dieser Erfolge meinen, wir könnten den CO2-Ausstoß in Deutschland durch weitere extreme Maßnahmen, d. h. durch Abschalten sämtlicher Kernkraftanlagen und jetzt auch noch aller Kohlekraftwerke die Welt retten, dann möchte ich das entschieden in Abrede stellen. Es ist überhaupt nicht geklärt, ob in Zeiten einer Wind- oder Sonnen-Flaute die notwendige elektrische Energie ausreicht, um einen Gau zu verhindern.

Elektrische Energie lässt sich leider nur unter großem Aufwand speichern, z.B. durch Pumpspeicherwerke mit Wasserkraft, aber sonst herrscht Ratlosigkeit. Auch die Abschaltung der Kernkraft bringt generell keine höhere Sicherheit, denn wo sollen die Kernstäbe – teilweise halb abgebrannt – gelagert werden. Ein Endlager wird in Deutschland aus bestimmten Gründen nie gefunden werden. Sie befinden sich jetzt oberirdisch am Standort der abgeschalteten Kernkraftwerke und sind terroristischen und kriegerischen Angriffen weitestgehend ausgesetzt. Gleichzeitig behindern sie dadurch den Rückbau der Anlagen, die übrigens mehr als das Doppelte und Dreifache der ehemaligen Baukosten betragen werden. Da die EVUs nur 50 Prozent in der Rücklage haben, muss den Rest der Steuerzahler blechen.

Dieses weitgehende Wunschdenken führt permanent zu Fehlentschlüssen. Leider gibt es auch viele Wissenschaftler, die das bejahen, aber das sind selten Energiefachleute. Diese warnen inständig vor dem elektrischen Gau, denn der Hochspannungsnetzverbund ist besonders durch die vielen dezentralen Einspeisungen von regenerativer Solar- und Wind-Energie für Störungen sehr anfällig geworden. Ich glaube, den überzeugten Ökologen dürfte es nicht besonders angenehm sein, wenn wir dann in diesen Zeiten der Flaute Braunkohle-Energie- oder Kernenergie-Strom aus anderen Ländern beziehen müssen.

Das Ganze wird noch verstärkt, wenn wir unsere Autos auf Elektromobilität umrüsten wollen. Der Mainstream scheint zwar dahin zu wirken, aber dass nur mit Akkumulatoren versehene reine Elektroauto ist noch völlig unausgegoren. Meines Erachtens könnte nur ein modifizierter Hybrid-Antrieb dem Abhilfe leisten. Hier mein Vorschlag: Ein relativ schwacher auf optimalem Wirkungsgrad bei gleichbleibender Tourenzahl eingestellter Dieselmotor soll ausschließlich zum Laden der Batterie vorgesehen werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Hybridautos wird dann dank der modernen und extrem flexiblen Elektromotoren kein Getriebe mehr benötigt. Das macht das Kraftfahrzeug wesentlich leichter und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Hinzu kommt noch, dass nur noch die Hälfte der Batteriekapazität benötigt wird, was zusätzlich ein großer Vorteil ist, es halbiert auch die Kosten der aus China und Korea importierten Akkumulatoren, die beim reinen Elektroauto ca. 40% ausmachen. Trotzdem kann die Bremsenergie wieder in elektrische Energie umgewandelt werden, was den mechanischen Bremsabrieb mit seinem Feinstaub erheblich vermindert.

Das alles hätte gleichzeitig auch noch den Vorteil, dass die heutige Automobilindustrie sich nicht völlig umstellen müsste. Die ausgereifte Dieseltechnologie mit Feinstaub- und Stickoxid-Filter würde diese Schlüsselindustrie konkurrenzfähig halten. Dass die Abgase feinstaub- und stickoxidfrei sind, ist schon bewiesen und wurde nur durch verbrecherische Software-Manipulationen verhindert. Dadurch blieben Hunderttausende von Arbeitsplätzen erhalten und Deutschland ebenso wie Frankreich könnte ihre technologische Spritzenkompetenz bewahren. Dass der Dieseltreibstoff schon jetzt regenerativ erzeugt werden kann, ist technisch übrigens bereits gelöst. Dabei werden nur die Rohstoffe solarer Wasserstoff und verflüssigtes CO2, welches in den Kraftwerken anfällt oder aus der Luft gewonnen werden kann, benötigt. Marktwirtschaftlich würde eine CO2-Steuer zunächst in Europa und später in der ganzen Welt eine große Hilfe leisten.

Das extreme Festhalten an sturen Grenzwerten der CO2-Reduktion würde nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa eher schädigen. Die vorbildliche Industrielandschaft, zum Beispiel in Deutschland, die nicht nur aus Großfirmen besteht, sondern aus kleinen unglaublich aktiven mittelständische Produktionsbetrieben, würde revolutionär umgekrempelt, wobei aus Erfahrung die Revolution immer die eigenen Kinder frisst. Die versprochenen Arbeitsplätze auf rein regenerativer Industriebasis, sind nicht einfach aus dem Boden zu stampfen, sondern mehr Wunschdenken als Realität.

Zur Information: Die Bereich der Industrie ist entscheidend beteiligt am deutschen Exporterfolg weltweit und verantwortlich für unseren Wohlstand. Deutschland hat insofern gegenüber anderen europäischen Ländern einen enormen Vorteil, weil die hiesige Industrie noch zu 21 Prozent am gesamten Bruttosozialprodukt beteiligt ist. Dagegen schlägt sie in England nur noch mit zirka zehn Prozent und in Frankreich mit zirka elf Prozent am volkswirtschaftlichen Einkommen zu Buche. Das wird leider oft vergessen. Der Grund: Die Politik vieler europäischer Länder hat damals zu spät den notwendigen Wandel der alten Industrielandschaft in moderne Hightech-Industrien erkannt. Das trifft allerdings nicht mehr auf die heutige Situation zu.

Was Gesamt-Europa anbelangt, so müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass auch heute schon die weltweite Bedeutung unserer Industrie enorm abgenommen hat. Auch Trump versucht mit nationalem Egoismen (‚American first‘) und der Behinderung des globalen Handels dem entgegenzuwirken. In Europa müssen wir dem widerstehen, aber aufpassen, dass wir nicht mit dem vielfach emotional begründeten Umweltbewusstsein den fernöstlichen Einflüssen und ihrer gelenkten Demokratien hilflos ausgeliefert werden. Sie verschaffen sich dadurch einen enormen Konkurrenzvorsprung, in dem sie der notwendigen weltweiten CO2-Reduzierung zwar verbal zustimmen, aber am laufenden Band neue Kern- und fossile Kraftwerke errichten. Sie praktizieren Umweltschutz weitgehend aus egoistischen Gründen, um die Auswüchse ihrer explodierenden Industrialisierung durch Smog und katastrophaler Entsorgung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Auch die Tendenz zum Elektroauto, die bei uns so gelobt wird, steht unter dieser Ägide. Sie verkaufen das bei uns unter Umweltschutz, heizen und kühlen ihre Wolkenkratzer und sonstigen Monstergebäude mit extrem hohem Aufwand. Gleiches gilt auch für Indien und Brasilien.

Quintessenz: Starre Umweltideologien, die auf lokalen Grenzwerten bestehen, helfen uns nicht weiter. Wir müssen sehr stark darauf achten, wie andere Länder reagieren, insbesondere, weil die sich abzeichnende Rezession große Probleme bereiten wird. Solche wirtschaftlichen Konjunktur-Probleme werden immer begleiten von großen internen sozialen und politischen Umwälzungen, die möglicherweise nicht mehr zu steuern sind. BREXIT lässt grüßen, wo der Traum vom großen Commonwealth, gesteuert durch Fake News und manipulierte Volksbefragung, die alt-ehrwürdige Demokratie immer mehr infrage stellt.

Zukunft für unsere Jugend heißt auch, nicht nur ein Ziel zu verfolgen, sondern das Gesamtgeschehen im Auge zu behalten und Nebenwirkungen und Risiken offen plausibel zu machen. Leider helfen dabei die neuen Medien nur bedingt, denn die selektive Wahrnehmung verstärkt Lügengeschichten, Sterne vom Himmel zu holen und Träumereien.

Übrigens, dieses sollten alle diese Wissenschaftler, die die begrüßenswerte Initiative der jungen Menschen unterstützen, berücksichtigen. Ich glaube, die Schulen sollten hier aktiv werden und zeigen, dass Umweltpolitik nicht nur emotional gesteuert werden kann, sondern eine enge Anbindung an naturwissenschaftliche Realitäten und soziale Gesetzmäßigkeiten finden muss. Die Gesamtzusammenhänge dürfen vor allen Dingen nicht wegen pädagogisch verständlicher Fokussierung auf ein Ziel aus dem Blickfeld verloren gehen. Vor 50 Jahren gab es einen wunderbaren Spruch, der das Problem treffend beschreibt: Wir brauchen keine Kraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose. Leider spielt das im Bewusstsein vieler Menschen immer noch eine Rolle.

Jean Pütz

Jean Pütz, überzeugter Umweltschützer

In letzter Zeit wurden viele Konzepte entwickelt, wie die Klimaproblematik gelöst werden soll. Sogar Kinder und junge Leute engagieren sich mittlerweile, was sehr zu begrüßen ist. Bisher stand die Jugend dem ziemlich gleichgültig gegenüber. Auch die Wissenschaftler meinen, einen entscheidenden Beitrag leisten zu müssen. ‚Scientists for Future‘ nennt sich diese Initiative.

Trotzdem halte ich eine Diskussion darüber für dringend notwendig, wie dieses hehre Ziel erreicht werden kann, jedenfalls nicht nach dem Motto: Viel hilft viel. Erforderlich sind vor allen Dingen, dass soziologische und fachspezifische Kriterien mit berücksichtigt werden.

Hier der Vorschlag als Wissenschaftsjournalist, Diplom Ingenieur für Energetik, der gleichzeitig aber auch empirische Soziologie an der Universität zu Köln als Überzeugungstäter studiert hat. Überzeugungstäter bin ich auch in Sachen Umweltschutz, denn seit Jahrzehnten ist die Nachhaltigkeit menschlichen Handelns auf unserem Globus ein wesentlicher Inhalt meiner journalistischen Arbeit. Ich habe die Redaktion ‚Naturwissenschaft und Technik‘ im 3. Programm des Westdeutschen Fernsehens ins Leben gerufen und wurde später Leiter dieser sehr erfolgreichen Sparte. Meine erste 13-folgige Sendereihe widmete ich dem Thema ‚Energie, die treibende Kraft‘. Dabei verwendete ich bereits den Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ bevor der Club of Rome‘ mit seiner Initiative die Welt aufrüttelte. In fast über 2.000 Sendungen als Redakteur, Autor, Moderator stand dieses Thema immer im Mittelpunkt. Auch in meinem privaten Bereich spielte es immer eine Rolle.