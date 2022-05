Jean-Paul Scheuren: "Politik produziert nichts als Nebelkerzen"

Foto: Gerry Huberty

25 Prozent der Einwohner in Luxemburg leben nicht in einem Eigenheim. Von 645.000 bleiben also 194.000 Personen (77.600 Haushalte), für die auf dem Mietwohnungsmarkt ein adäquates Angebot geschaffen werden muss, sagt der Vorsitzende der Immobilienkammer, Jean-Paul Scheuren.