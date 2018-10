Der Direktor von Radio 100,7 hat eine neue Bleibe gefunden. Nach seiner Rücktrittserklärung kurz vor den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen vom öffentlich-rechtlichen Radio wechselt dieser zu einer anderen Institution.

Jean-Paul Hoffmann wechselt an die Uni Luxemburg

(chl) In einer kurzen Mitteilung der Universität Luxemburg wird bekannt gemacht, dass Jean-Paul Hoffmann der neue Chef der Kommunikationsabteilung der Hochschule wird. Dort soll er vor allem die Öffentlichkeitsarbeit überarbeiten und strategisch neu ausrichten.



Direktor von Radio 100,7 legt Amt nieder Zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen, kündigt Jean-Paul Hoffmann seinen Rücktritt aus der Geschäftsleitung des Senders an.

Laut dem Lëtzebuerger Land (Nr.43) muss der Direktor noch bis Ende November auf seinem derzeitigen Posten sitzen. Wann genau er die neue Stelle an der Universität übernimmt, geht aus der Uni-Mitteilung nicht hervor.

Erfahrung im Bereich Kommunikation bringt Jean-Paul Hoffmann jede Menge mit. Bevor er 2013 auf Fernand Weides als Direktor des damaligen sozio-kulturellen Radiosenders folgte, war er Pressesprecher beim Satellitenbetreiber SES und leitete dort die Kommunikationsabteilung.

Ebenso verfügt Hoffmann über solide journalistische Erfahrung. Neben einer Licence in Journalismus an der Université Libre in Brüssel, war er leitender Redakteur bei der Wochenzeitung Lëtzebuerger Land.