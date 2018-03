Paukenschlag in der Medienwelt: Der frühere Chefredakteur des "Luxemburger Wort", Jean-Lou Siweck, übernimmt die Führung des Medienhauses Editpress.

Jean-Lou Siweck wird Direktor bei Editpress

Pol Schock

Jean-Lou Siweck wird neuer Direktor des Medienhauses Editpress. Das hat das "Luxemburger Wort" aus gut unterrichteten Quellen in Erfahrung gebracht. Siweck (47) wird demnach die Leitung von Danièle Fonck (65) übernehmen. Die Entscheidung soll am Mittwoch im Verwaltungsrat von Editpress bestätigt werden. Weder Jean Lou-Siweck noch Editpress-Präsident Nico Clement waren für eine Stellungnahme zu erreichen.



Communiqué de Presse: Jean-Lou Siweck quitte le Luxemburger Wort

Bereits im November des vergangenen Jahres hatte es einen Wechsel an der Spitze von Editpress gegeben: Damals hatte sich Alvin Sold zurück gezogen. Bei der Tageszeitung "Tageblatt", dem Flaggschiff von Editpress, wurde die Doppelspitze Alvin Sold/Danièle Fonck durch die Doppelspitze Danièle Fonck/Dhiraj Sabharwal ersetzt. Wie die neue Struktur des Medienhauses, zu dem neben dem "Tageblatt", auch "Le Quotidien", sowie "Revue", "Le Jeudi" und in Teilen auch "L'essentiel" gehören, aussehen werden, ist noch nicht bekannt.



Ausgebildeter Journalist, ausgewiesener Medienexperte



Siweck ist erst vor kurzem zurück ins Staatsministerium gewechselt und Mitglied im Verwaltungsrat von Radio 100,7 geworden. Zuvor war er vier Jahre Chefredakteur des "Luxemburger Wort". Siweck hat Journalismus und Kommunikation an der Université libre de Bruxelles und am Collège d'Europe in Bruges studiert. Er war Redakteur beim "Lëtzbuerger Land" und bei "Le Quotidien" bis er als wirtschaftlicher Berater ins Staatsministerium von Premierminister Jean-Claude Juncker wechselte.

2013 wurde er auf Vorschlag des damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden von Saint-Paul, Erny Gillen, Chefredakteur des "Luxemburger Wort". Im September 2017 trennten sich die Wege vom Medienhaus Saint-Paul und Jean-Lou Siweck aufgrund von Differenzen in der Umsetzung der Ligne Editoriale.