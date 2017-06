(ml) - Emmanuel Macrons Politikbewegung "La République en Marche" hat die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewonnen, sie schneidet aber im zweiten Wahlgang mit rund 350 der 577 Sitze schwächer ab als zuvor erwartet.

Die zivile Gesellschaft bekomme jetzt in Frankreich eine sehr starke Gewichtung, sagte Außenminister Jean Asselborn im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort". Die Tatsache, dass ein Großteil der Kandidaten, die für Macrons Partei ins Rennen geschickt wurden, Politik-Neulinge sind, stelle nicht zwingend ein Nachteil dar. Mehrere frisch gewählte Kandidaten würden derzeit Crash-Kurse zum Parlamentarismus absolvieren, so der Chef der Luxemburger Diplomatie. Es bleibe abzuwarten, ob sich "La République en Marche" zu einer strukturierten Partei mit einer gewissen Stabilität entwickele.



Ein Neuanfang für Europa?



Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war einer der zentralen Wahlversprechen von Emmanuel Macron. Dem französischen Präsident schwebt vor, den Unternehmen mehr Freiheit zuzugestehen und gleichzeitig den Beschäftigen mehr Sicherheit zu gewährleisten. Die Gewerkschaften würden bereits jetzt das ganze Sozialgefüge in Gefahr sehen, so Asselborn: "Es steht eine interessante Debatte bevor, die möglicherweise auch auf der Straße stattfinden wird."

Kann die Wahl in Frankreich auch ein Neuanfang für Europa sein? Macron gilt als pro-europäisch. Statt Europa zu zerstören, sei er darauf bedacht, Reformen einzuleiten, betont Asselborn. Von Macron werde erwartet, dass Frankreich als zweitstärkstes EU-Land ein Gegengewicht zur Wirtschafts- und Sozialpolitik wird, die derzeit von Deutschland geprägt wird. Vieles hänge davon ab, ob der französische Präsident die soziale Komponente in seinem eigenen Land meistern werde.



Sozialisten in der Krise



Die etablierten Parteien erlebten am Sonntag eine desaströse Niederlage bei der Endrunde der Parlamentswahl. Zu den größten Verlierern gehören vor allem die Sozialisten von Macrons Vorgänger François Hollande, die in den vergangenen fünf Jahren den Ton in der Nationalversammlung angaben. Der "Parti socialiste" stützt von 284 auf 29 Sitze ab.



Asselborn zufolge haben sich die Sozialisten dieses schlechte Ergebnis selbst zuzuschreiben: "Nicht Macron hat den PS geschlachtet: Die Sozialisten haben es selbst getan!" Seit längerem habe in der Partei habe keine Einigung geherrscht. Die zahlreichen Abtrünnigen hätten dem PS Schaden zugefügt.



Die geschwächten Sozialisten hätten zum Sieg von Macron beigetragen. Dennoch ist Asselborn überzeugt, dass die sozialistische Partei in Frankreich aufgrund ihrer politischen Inhalte nicht überflüssig sein wird. Es bleibe zu hoffen, dass sich genügend Politiker finden werden, um der Partei zu neuem Elan zu verhelfen.







