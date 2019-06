Hospitalisé durant neuf jours en soins intensifs après une mauvaise chute, le ministre des Affaires étrangères (LSAP) est de retour chez lui.

Jean Asselborn «sait serrer les dents»

Maurice FICK Hospitalisé durant neuf jours en soins intensifs après une mauvaise chute, le ministre des Affaires étrangères (LSAP) est de retour chez lui.

Comme prévu, Jean Asselborn, sera bien sur pied ce dimanche 16 juin 2019 au soir pour participer au comité de ministres de l'Union Benelux que le Luxembourg préside cette année. C'est en tout cas sa volonté ce jeudi juste avant de déjeuner: «Je veux être rétabli dimanche. Il faut serrer les dents maintenant. Et je sais serrer les dents. Je crois que ça ira», confie-t-il.

Dur à cuire ou infatigable homme d'action qui n'aime rien de plus que bouger ? Jean Asselborn a pu quitter le CHL mercredi où il avait été admis en soins intensifs après une chute malencontreuse le dimanche 2 juin à Palma de Majorque. Un endroit privilégié pour permettre au cycliste invétéré de cumuler les kilomètres avant son prochain road trip.



«C'est en accrochant mon pied dans un trou de trottoir que je suis tombé sur le flanc droit», explique aujourd'hui Jean Asselborn, 70 ans. Une lourde chute s'en est suivie sur un obstacle. Bilan: des points de suture au genou, au coude et surtout un énorme hématome dans le dos qui continue de lui donner bien du fil à retordre.



Redémarrage plein pot



En attendant, «je vais reprendre mon travail comme avant», assure le ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile qui essaye de «ne pas rester tranquille pour que le sang circule». Et le sang de l'indétrônable homme politique le plus sympathique aux yeux des Luxembourgeois, va faire des tours dans les tous prochains jours à croire son agenda.

Après le comité de ministres de l'Union Benelux et des ministres des pays baltes dimanche soir à 20 heures à Luxembourg, Jean Asselborn doit assister à un conseil des ministres des affaires étrangères lundi matin et à une réunion à Esch-sur-Alzette le même soir. Mardi il sera le pont à Bruxelles pour préparer le conseil européen des 20 et 21 juin à Bruxelles et sera à Bridel, le soir.



De quoi «s'échauffer» les mollets pour la semaine qui l'emmènera à Athènes, mercredi. Il y soutiendra le travail d'Anka, une ONG luxembourgeoise qui œuvre en faveur des réfugiés, et rencontrera son homologue grec. Retour à Bruxelles, avant un passage, samedi à Dortmund pour débattre avec des jeunes sur l'Europe.

Quant au vélo, Jean Asselborn compte bien être prêt pour son habituel pèlerinage estival sur les belles routes de France cet été. Plein de cette combativité de l'allongé qui retrouve la position debout après neuf jours d'immobilité, il veut «être sur le vélo à la fin de la semaine prochaine», glisse-t-il le plus sérieusement du monde.