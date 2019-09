Jean Asselborn: "Manchmal reagiere ich bestimmt etwas zu spontan"

Der luxemburgische Chefdiplomat Jean Asselborn über Luxemburg, die EU und die internationale Bühne.

Jean Asselborn, was fällt Ihnen im Moment schwieriger: Eine Stimme der Vernunft in Europa zu sein oder den Mont Ventoux zu erobern?

(lacht) Bin ich wirklich eine Stimme der Vernunft in Europa? Sich im Moment in Europa wiederzufinden, in dieser ganzen Nervosität, finde ich schwieriger als den Ventoux hinaufzufahren.

Bereitet Ihnen das Erstarken der rechtspopulistischen Kräfte in Europa Sorgen? Erst vor ein paar Wochen hat die AfD in Ostdeutschland zweistellige Resultate bei den Wahlen eingefahren ...