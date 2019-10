Der luxemburgische Außenminister nimmt in Interviews mit deutschen Medien zur neuen Vereinbarung zwischen EU und Großbritannien Stellung.

Jean Asselborn: "Brexit ist etwas politisch Bescheuertes"

(dpa/jt) - Außenminister Jean Asselborn hofft, dass das britische Parlament das Brexit-Abkommen zum Austritt aus der Europäischen Union annimmt. „Brexit ist etwas politisch Bescheuertes“, sagte der LSAP-Politiker am Freitagmorgen im Deutschlandfunk. Es sei aber die Aufgabe der EU, auch kleine Mitgliedstaaten zu schützen. Dazu gehöre auch, den Frieden in Irland zu wahren. „Der neue Brexit-Deal kann das leisten“, sagte Asselborn.

In einem Gespräch mit dem Saarländischen Fernsehen sagte Asselborn im Hinblick auf den Brexit-Deal: "Wir sind da, wo wir schon mal waren. Das ist keine Revolution." Er hoffe, dass Johnson den Deal im Parlament durchkriege. Der Chefdiplomat des Großherzogtums strich zudem hervor, dass es in der irischen Grenzfrage eine "Quadratur des Kreises" gelungen sei.



Luxemburgs Außenminister Asselborn zum #BrexitDeal: "Sind da wo wir schon mal waren. Das ist keine Revolution." Jetzt müsse #Johnson das im Parlament hinbekommen. Asselborn ist skeptisch. @BorisJohnson pic.twitter.com/WUnFQDubIz — SR aktuell (@SRaktuell) October 17, 2019

Der Brexit-Durchbruch war am Donnerstag kurz vor einem EU-Gipfel in Brüssel gelungen. Allerdings gab es in Großbritannien sogleich heftigen Widerstand gegen den ausgehandelten Vertrag. Die oppositionelle Labour-Partei will nicht zustimmen und auch Johnsons parlamentarischer Partner, die nordirische Protestantenpartei DUP, machte seine Ablehnung deutlich.

Bis zur Abstimmung am Samstag wird Johnson versuchen, möglichst viele Abgeordnete hinter die Vereinbarung zu versammeln. Von der britischen Boulevardzeitung "The Sun" bekam der Chef der konservativen Partei schon einmal kräftige Rückendeckung. In seiner Freitagsausgabe forderte das Blatt die Mitglieder des Parlaments auf, dem Deal zuzustimmen. dieser sei "unermesslich besser" als jener, den Theresa May ausgehandelt hatte.

Aus der Reihe „Schlagzeilen, die Theresa May nie bekommen hat“: pic.twitter.com/a5UzYHPGXt — Alexander Mühlauer (@muehlauer) October 18, 2019