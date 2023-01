Die jungen Demokraten fordern die Regierung dazu auf, umgehend Maßnahmen zu beschließen, die die Investitionen auf dem Immobilienmarkt ankurbeln.

Politik 2 Min.

Wohnungskrise

JDL fordert Maßnahmen zur Ankurbelung der Investitionen

Die jungen Demokraten fordern die Regierung dazu auf, umgehend Maßnahmen zu beschließen, die die Investitionen auf dem Immobilienmarkt ankurbeln.

(C.) – Angesichts des akuten Investitions- und Transaktionsrückgangs auf dem Immobilienmarkt fordern die Jonk Demokraten (JDL) die Regierung auf, ein kurzfristiges Maßnahmenpaket zur Ankurbelung öffentlicher und privater Investitionen zu beschließen.

Staat prüft Ankauf von 20 Wohnungsbauprojekten In der Fragestunde an die Regierung befassten sich die Parlamentarier unter anderem mit den Themen Wohnungsbau und Energiekrise.

Die jungen Demokraten fordern die Schaffung eines Krisenfonds in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro zum Kauf von bis zu 1.500 Wohnungen auf dem privaten Markt. „Diese Investition käme nicht nur den Handwerkerbetrieben entgegen, sondern wäre auch im Sinne einer nachhaltigen Wohnungsbaupolitik nach Wiener Vorbild, bei der die öffentliche Hand einen Teil des Wohnungsmarktes besitzt beziehungsweise verwaltet und somit Einfluss auf die Verkaufs- und Mietpreise erhält“, schreibt die JDL am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Gespeist werden könnte der Fonds durch Investitionen des „Fonds de Compensation“. Wichtig sei, die Wohnungen zum Gestehungspreis zu erwerben. Auch sollte die Maßnahme zeitlich befristet und an strenge Bedingungen gebunden sein.

Diese Investition käme nicht nur den Handwerkerbetrieben entgegen, sondern wäre auch im Sinne einer nachhaltigen Wohnungsbaupolitik nach Wiener Vorbild. Jong Demokraten

Einfrieren der Mietreform

Die JDL fordert weiter das Einfrieren der Mietreform, da der darin vorgesehene Mietdeckel die Wohnungsbaukrise mittel- bis langfristig durch stagnierende beziehungsweise reduzierte Investitionen von verunsicherten Privatinvestoren weiter verschärfen werde. Mietern und vor allem Wohnungssuchenden würde diese Maßnahme demnach schaden.

Wohnungskrise: Die falsche Politik zum falschen Zeitpunkt Obwohl die Politik seit Monaten um den Rückgang der Bauaktivität - besonders im Wohnungsbau - weiß, hat sie Maßnahmen beschlossen, die die Aktivität weiter bremsen.

Eine weitere Maßnahme besteht in der Anpassung der Obergrenze des vergünstigten TVA-Satzes (drei Prozent) von 50.000 Euro auf 125.000 Euro beim Kauf eines Eigenheims und einer weiteren Mietwohnung sowie einer Verdoppelung des sogenannten „Bëllegen Akt“ von 20.000 Euro auf 60.000 Euro beim Kauf eines Eigenheims. „Ziel dieser Maßnahme ist es, den Immobilienmarkt vor allem für junge Menschen wieder zugänglich zu machen und diesen gleichzeitig wieder anzukurbeln.“

Die Staatsgarantie bei Immobilienkrediten erleichtert es vor allem jungen Menschen mit geringem Kapital, einen Kredit bei der Bank zu erhalten. Jong Demokraten

Die JDL setzt sich weiter für eine Verdoppelung der Obergrenze der steuerlich absetzbaren Schuldzinsen und Erhöhung des steuerlich absetzbaren Maximalbetrags bei Restschuldversicherungen ein. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, den durch die steigenden Zinsen entstehenden finanziellen Druck auf Wohnungskäufer zu reduzieren.

Höhere Staatsgarantie

Ferner schlägt die JDL vor, die Staatsgarantie bei Immobilienkrediten substanziell zu erhöhen, um sie an die heutigen Marktpreise anzupassen. „Diese an Bedingungen gebundene Staatsgarantie bei Immobilienkrediten erleichtert es vor allem jungen Menschen mit geringem Kapital, einen Kredit bei der Bank zu erhalten“, schreibt die JDL. Der vor Jahren festgelegte Maximalbetrag dieser Garantie mit rund 150.000 Euro entspreche nicht mehr der heutigen Preisrealität.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.