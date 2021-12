Am Donnerstag wird das Covid-Gesetz verabschiedet: Die Beratende Menschenrechtskommission zweifelt die Verhältnismäßigkeit von 3G auf der Arbeit an.

Gutachten zum Covid-Gesetz

Menschenrechtskommission stellt 3G am Arbeitsplatz infrage

Annette WELSCH Am Donnerstag wird das Covid-Gesetz verabschiedet: Die Beratende Menschenrechtskommission zweifelt die Verhältnismäßigkeit von 3G auf der Arbeit an.

Am Donnerstagmittag soll das Covid-Gesetz verabschiedet werden, das dann bis Ende Februar Gültigkeit haben soll. Es werden die geltenden Regeln verlängert und dazu der CovidCheck nach 2G in der Freizeit und der Restauration sowie nach 3G in der Arbeitswelt ab dem 15. Januar eingeführt.

Dabei soll künftig die Identität überprüft werden können und es sollen Listen geführt werden können, damit Geimpfte und Genesene nicht täglich den Nachweis dazu erbringen müssen. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, bekommt ein Zertifikat ausgestellt. Dazu kommen zusätzliche Testmaßnahmen in Altersheimen, Krankenhäusern und Anstalten des Freiheitsentzugs.

Die Regierung hatte am 4. Dezember das neue Covid-Gesetz vorgestellt, am 8. Dezember legte der Staatsrat sein erstes Gutachten dazu vor, wartete aber noch die Abänderungen der Regierung ab, bevor er sich auch mit der Einführung des CovidCheck am Arbeitsplatz befasste.

14 Abänderungen brachte die Regierung am 9. Dezember ein, davon einige Klarstellungen des Textes, andere waren substanzieller, vor allem was das Impfen durch Apotheker und die neuen Verpflichtungen am Arbeitsplatz anbelangt. Zwölf weitere Änderungen kamen am 13. Dezember.

Der Staatsrat gab am Dienstag, dem 14. Dezember grünes Licht und hob auch die zwei formellen Einsprüche auf, mit denen er das Gesetz zum Impfen durch Apotheker belegt hatte. Er bekräftigte auch, dass denjenigen, die sich nicht impfen lassen können, Covid-Tests gratis zur Verfügung gestellt werden sollen.

CCDH besorgt über Spaltung der Gesellschaft

Unter anderem dieser Punkt war auch der CCDH, der Beratenden Menschenrechtskommission wichtig, die sich in ihrem Gutachten auf die Auswirkungen der Maßnahmen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und vor allem die Personen, die am meisten unter der Pandemie leiden, konzentrierte. So könnte die Testpflicht beim 3G auf der Arbeit beispielsweise durch die Testkosten und das verlorene Gehalt bei nicht geleisteter Arbeit Personen aus prekären Verhältnissen in Schwierigkeiten bringen.

Da die Covid-Maßnahmen grundsätzlich gerechtfertigt und verhältnismäßig sein müssen, fragt sich die CCDH, ob dies beim 3G auf der Arbeit der Fall ist: „Wenn es beispielsweise um den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geht und das Tragen von Masken, das Abstandhalten und die anderen sanitären Maßnahmen eingehalten werden können, ist dann die Auferlegung des CovidChecks noch nötig und verhältnismäßig?“

Die Menschenrechtler verlangen einen Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für alle, unabhängig von ihrem Impfstatus und appellieren an die Arbeitgeber, vermehrt Telearbeit zuzulassen, wenn es denn erwünscht und organisatorisch möglich ist. Sie weisen auch auf den Widerspruch hin, wenn an einem Arbeitsplatz, wo weniger als zehn Leute arbeiten, 3G gilt, während für Versammlungen derselben Größenordnung im nicht Berufsumfeld keine sanitären Maßnahmen gelten.

Besonders Sorgen bereitet die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Es sei sicher, dass die Zweifel an den Impfungen nur mit einer klaren, angepassten, zugänglichen und transparenten Kommunikation behoben werden können. „Transparenz über wissenschaftliche Daten sind eng mit Menschenrechten, vor allem dem Recht auf Information verbunden und das schließt Erklärungen zur Rechtfertigung der einzelnen sanitären Einschränkungen ein.“

Bessere Kommunikationsstrategie

Das Informationsangebot müsse verstärkt werden, um mehr Ungeimpfte zu erreichen. Es brauche eine Strategie, die auf Geduld und Verständnis für deren Ängste basiere. Die Regierung wird aufgefordert, die Möglichkeit auszuloten, verstärkt soziale Netzwerke zu nutzen oder Kooperationen mit Betrieben und verschiedenen Arbeitsmilieus, Schulen, Universitäten sowie mit Profis, die Vertrauenspersonen vertreten zu suchen.



Die Kommission bedauert aber auch, dass die Haltung des Zweifels, die verständlich sei und der man sich hätte annehmen müssen, von einer Minorität instrumentalisiert werde und unterstreicht, dass die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit das wesentliche Fundament einer demokratischen Gesellschaft, aber halt auch nicht ohne Grenzen sei. „Sie darf unter keinen Umständen Gewalt oder Angriffe auf demokratische Prinzipien rechtfertigen.“



Zu den nunmehr möglichen Identitätskontrollen durch Privatleute mahnt die CCDH Vorsicht vor Missbrauch an und legt der Regierung nahe, Direktiven aufzustellen, um allen möglichen Situationen und Ausweis-Papieren gerecht zu werden, die von in Luxemburg präsenten Personen vorgezeigt werden können. Die Menschenrechte müssten hier gewahrt werden.

