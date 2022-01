Die Regierung will die Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion unter bestimmten Bedingungen verkürzen. Bei der Testpflicht soll gelockert werden.

Ministerrat

Isolationsdauer soll herabgesetzt werden

(TJ) - Der Ministerrat hat am Dienstag grünes Licht für einen Gesetzesvorschlag gegeben, mit dem die Isolationsdauer für positiv auf Corona getestete Personen von zehn auf sechs Tage herabgesetzt wird. Voraussetzung ist allerdings, dass die betreffende Person über ein vollständiges Impfschema verfügt. Bedingung für die verkürzte Isolationszeit sind zudem zwei negative Antigen-Tests, die am fünften und am sechsten Tag durchgeführt werden müssen.

Gültigkeitsdauer des Covid-Zertifikats

Das Covid-Zertifikat soll auch in Luxemburg neun Monate gültig sein – und zwar ab dem Datum, ab dem eine Person als vollständig geimpft gilt. Hierbei hat sich die Regierung an die Empfehlungen der EU-Kommission angepasst.

Keine Testpflicht bei 2G+

Im 2G+-Regime soll nach dem Willen der Regierung künftig die zusätzliche Testpflicht entfallen bei:

Personen, deren vollständiges Impfschema nicht älter als 180 Tage ist

Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben

Personen, die eine Genesungsbescheinigung haben

Damit er in Kraft treten kann, muss der betreffende Text allerdings noch vom Parlament abgesegnet werden. Erst an Heiligabend hatte die Regierung eine Verschärfung der Corona-Bestimmungen beschlossen. Personen ohne Booster-Impfung müssen seitdem zusätzlich einen Schnelltest machen (2G-plus), wenn sie ein Restaurant oder ein Café besuchen wollen.

