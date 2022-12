Das IRM-Gerät auf dem Potaschberg wird zur Zweigstelle des CHL. Das Krankenhaus und Paulette Lenert haben eine Vereinbarung unterzeichnet.

Gesundheitswesen

IRM Potaschberg wird offiziell Zweigstelle des CHL

(lm) - Nach monatelangen Diskussionen wurde am Freitag offiziell die Erweiterung der medizinischen Bildgebung des CHL beschlossen. Wie die Santé mitteilt, haben Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und das Centre Hospitalier de Luxembourg eine Vereinbarung für die Inbetriebnahme der radiologischen Plattform auf dem Potaschberg unterzeichnet.

Lenert zeigte sich über den Fortschritt im Dossier IRM erleichtert. Bisher gibt es im Großherzogtum elf IRM-Geräte. Mit der Inbetriebnahme der Radiologieabteilung im Centre Médical Potaschberg (CMP) erweitert sich dieses Angebot auf zwölf.

Grünes Licht für Rückerstattung

Laut den Bestimmungen des Gesetzes vom 8. März ist der Betrieb einer radiologischen Abteilung den Krankenhauseinrichtungen vorbehalten. Dank der Einrichtung dieser neuen Zweigstelle der Abteilung für medizinische Bildgebung des CHL kann das Zentrum am Potaschberg nun als Pilotprojekt durchstarten.

„Das CMP veranschaulicht einen Ansatz der Zusammenarbeit zwischen einem von Ärzten geleiteten ambulanten Zentrum und dem Betrieb einer Antenne für medizinische Bildgebung in enger Zusammenarbeit mit dem CHL“, erklärt Paulette Lenert in der am Freitag versandten Mitteilung.

Zudem gibt die Vereinbarung nun auch grünes Licht für die Rückerstattung der Patientenkosten. Diese greift ab dem 1. Januar 2023 rückwirkend ab dem Tag der Eröffnung des CMP.

