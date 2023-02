Ein ehemaliger politischer Gefangener aus dem Iran tritt einen Hungerstreik an - wie Politiker ihn behandeln, lässt ihn zunächst verzweifeln.

Hungerstreik vor dem Parlament

Iran: „Ich fürchte mich vor Repressalien durch das Regime“

Florian JAVEL Ein ehemaliger politischer Gefangener aus dem Iran tritt einen Hungerstreik an - wie die Politik darauf reagiert, lässt ihn zunächst verzweifeln.

Nader Gavhami ist von Luxemburg enttäuscht. Der gebürtige Iraner geht so weit zu sagen, die Auftritte des Großherzogtums auf dem internationalen Parkett würden ihn sogar „in Lebensgefahr bringen“. „Ich fürchte mich vor Repressalien der Islamischen Republik im Iran“, gibt er gegenüber dem „Luxemburger Wort“ zu. Gavhani, der an der Gründung des „Comité luxembourgeois pour la Défense des Droits de l'Homme en Iran“ (ADHI) mitbeteiligt war, ist heute der Vizepräsident der Vereinigung. Bestehend aus ungefähr fünf Mitgliedern, haben diese sich im September vergangenen Jahres zusammengetan, um vom Großherzogtum aus gegen die Gräueltaten des iranischen Regimes zu protestieren.

Nader Gavhami ist Vizepräsident des im September letzten Jahres gegründeten "Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l'homme en Iran". Foto: privat

Bereits elf Demonstrationen hat das ADHI seit ihrer Gründung organisiert. „Sie müssen unbedingt einmal dabei sein. Bei unseren Demos spüren Sie die Kraft dieser Bewegung. Wenn diese Diktatur ein Ende genommen hat, werden wir aus dem Iran eine Blume machen“, macht Gavhami seinem Optimismus kund. Heute ist ihm allerdings nicht nach Träumereien über eine friedliche Zukunft und ein Aufblühen seines Geburtslandes zumute. Der gelernte Fotograf findet klare Worte für das Versagen des Landes, in dem er seit 1986 lebt. Vor allem fühlt er sich von einem Menschen enttäuscht: Außenminister Jean Asselborn (LSAP).

„Wenn er mit einem faschistischen Regime kollaboriert, dann bringt er auch mich in Gefahr“, kritisiert Gavhami den politischen Dauerbrenner. Doch warum genau Jean Asselborn? Das hängt laut dem Aktivisten mit Aussagen des Außenministers zusammen, in Verbindung mit der Terroreinstufung der iranischen Revolutionsgarde. Die Forderung des EU-Parlaments sei mit hohen juristischen Hürden verbunden, habe Asselborn in der Vergangenheit zu verstehen gegeben, weswegen eine Terrorlistung nicht in trockenen Tüchern sei.

Die Erklärung genügt Gavhami allerdings nicht. Er deutet die Worte Asselborns als Zeichen dafür, dass es Luxemburg mit seinem Engagement für die Proteste im Iran nicht ernst genug meint: „Das sind Aussagen, die man sich von einem ungarischen oder polnischen Präsidenten erwarten könnte, aber nicht von einem Minister einer der Gründungsländer der EU.“





3 Amir Labbaf, ein ehemaliger politischer Gefangener im Iran, der seit letztem Freitag im Hungerstreik ist, demonstriert seit nun acht Tagen vor dem Parlament. Foto: Gerry Huberty

Amir Labbaf, ein ehemaliger politischer Gefangener im Iran, der seit letztem Freitag im Hungerstreik ist, demonstriert seit nun acht Tagen vor dem Parlament. Foto: Gerry Huberty Amir Labbaf, ein ehemaliger politischer Gefangener im Iran, der seit letztem Freitag im Hungerstreik ist, demonstriert seit nun acht Tagen vor dem Parlament. Foto: Gerry Huberty Amir Labbaf, ein ehemaliger politischer Gefangener im Iran, der seit letztem Freitag im Hungerstreik ist, demonstriert seit nun acht Tagen vor dem Parlament. Foto: Gerry Huberty





Bettel, Polfer, Asselborn - iranische Aktivisten kritisieren Überheblichkeit der Politiker

Bei der bloßen Aufregung blieb es allerdings nicht für das ADHI, dem auch Gavhami angehört. Ihr Präsident, Amir Labbaf, der davor politischer Gefangener im Iran wurde, trat am vergangenen Freitag in den Hungerstreik. Sein Anliegen? Er möchte, genau wie Gavhami, dass sich Luxemburg klar zur Terrorlistung der iranischen Revolutionsgarde bekennt. „Wenn Luxemburg nicht dazu steht, werden wir damit leben. Aber keine Meinung zu haben und sich nicht klar positionieren zu wollen, ist nicht richtig“, gibt Gavhami zu bedenken.

Wenn diese Diktatur im Iran ein Ende genommen hat, werden wir aus dem Iran eine Blume machen. Nader Gavhami, Vize-Präsident des "Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l'homme en Iran"

Vor allem fühlen sich Gavhami und seine Mitstreiter im Kampf gegen die Revolutionsgarde von der Luxemburger Politik übersehen. Vor der Chamber seien die Aktivisten immer wieder Politikern begegnet: Ministern, Abgeordneten - sogar dem Premierminister. „Es sind Politiker. Zu uns waren sie nett, haben uns aber nicht sagen können, wie die Regierung zum EU-Beschluss steht. Wir fühlen es an ihren Blicken, dass wir ihnen egal sind.“

Geprägt hat Gavhami vor allem die kurze Begegnung mit Premierminister Xavier Bettel (DP). Den Moment haben beide sogar aufgenommen. In dem Video zu sehen: ein pressierter Xavier Bettel in Begleitung der finnischen Premierministerin Sanna Marin, der an den Aktivisten vorbeigeht und entschuldigend ein Gespräch ablehnt: „J'ai une invitée, désolé, je passerai un autre jour!“, ruft der Premier ihnen zu – seit vergangenem Freitag sei der Premierminister nicht vorbeigekommen, bestätigt Gavhami gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

„In welcher Welt leben Sie, Herr Bettel? Sie sind ja völlig von der Realität abgekapselt!“, kritisierte das ADHI daraufhin den Premierminister in einer Pressemitteilung und deutet das Auftreten Bettels als „Verachtung vonseiten der politischen Verantwortlichen“. Auch die Bürgermeisterin der Stadt, Lydie Polfer (DP), sei an den Aktivisten vorbeigegangen: „Sie hat uns nicht mal angeschaut. Nicht, weil sie uns nicht gesehen hat, sondern weil sie uns nicht sehen wollte“, zeigt sich Gavhami enttäuscht.

Aktivisten mussten vor Sanna Marin-Besuch ihr Zelt abmontieren

Bei der „Verachtung“ blieb es allerdings nicht. Der nächste Affront: Vor dem Besuch der finnischen Premierministerin in Luxemburg ließ die Polizei die Aktivisten ihr Zelt, das sie vor dem Parlament aufgeschlagen hatten, abbauen. Der Grund? Störung der Straßenverkehrsordnung um ein Uhr morgens und „illegales Campen“ gaben die Behörden an. Und das, obwohl die Vereinigung sich eine Erlaubnis eingeholt hatte, vor Ort demonstrieren zu dürfen. „Die ersten drei Tage sind Polizisten an uns vorbeispaziert und haben nichts gesagt. Als plötzlich die finnische Premierministerin zu Besuch war, mussten wir weg. Das ist kein Zufall“, findet Gavhami.

Labbaf, der ohne Zelt und mobilem Heizgerät in der Kälte seinen Protest fortführte, ist am Dienstag gesundheitlich in einem schlechten Zustand. Der ehemalige politische Gefangene ist laut Meinung eines Arztes mittlerweile an einer Bronchitis erkrankt und benötigt Medikamente.

Als der Ärger seinen Höhepunkt erreichte und die Versöhnung zwischen den Aktivisten und den hiesigen Politikern allerdings nicht mehr in Aussicht stand, kam es Dienstag zu einer unerwarteten Wendung. Im Laufe des Vormittags teilte das Außenministerium in einer Pressemitteilung mit, Labbaf empfangen zu wollen, um den Dialog mit ihm zu suchen. In dem Schreiben des Ministeriums bekräftigt zudem der Minister, Luxemburg sei favorabel gegenüber „allen Maßnahmen der Europäischen Union zur Unterstützung der iranischen Bevölkerung, unter anderem die Sanktionen gegen Individuen und Entitäten, die die Menschenrechte verletzen“.

Die ersten drei Tage sind die Polizisten an uns vorbeispaziert und haben nichts gesagt. Als plötzlich die finnische Premierministerin zu Besuch war, mussten wir weg. Nader Gavhami

Luxemburg verfolge genau die Entwicklungen, nach denen die iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation eingestuft werden soll. Allerdings warte man noch das juristische Gutachten des „Service juridique du Conseil de l'UE“ ab, das einstimmig von den europäischen Außenministern im Zuge der EU-Ratssitzung am 23. Januar beauftragt wurde. Nach dem Treffen im Außenministerium zeigte sich Labbaf nach Angaben von Gavhami enttäuscht über die Aussage - denn die iranische Gemeinschaft wünscht sich ein klares Zeichen und kein „diplomatisches Geplänkel“.

Luxemburg gegen Terrorlistung der Revolutionsgarde? „Stimmt nicht!“, sagt Asselborn

„Luxemburg ist nicht dagegen, aber sie sind auch nicht dafür“, nimmt Labbaf scheinbar aus seinem Treffen im Außenministerium mit, berichtet Gavhami. Luxemburg sei sich dessen bewusst, dass die Islamische Republik im Iran vor dem Europäischen Gerichtshof die Entscheidung anfechten könnte, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen. Allerdings arbeite Luxemburg proaktiv daran, die Forderung des EU-Parlaments wahr werden zu lassen. „Sie sammeln zurzeit scheinbar Dokumente und Informationen, um sicherzugehen, dass das Urteil nicht angefochten werden kann.“

Labbaf und das „Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l'Homme en Iran“ (ADHI) hätten daraufhin dem Außenministerium einen Vorschlag gemacht: Drei EU-Abgeordnete mit iranischen Wurzeln aus Deutschland, Belgien und Schweden könnten dabei behilflich sein, die juristischen Hürden ausfindig zu machen. Ein Treffen zwischen den drei Abgeordneten, dem ADHI und Außenminister Jean Asselborn (LSAP) sei somit für nächste Woche entschieden worden. „Das ist das Wunderbare, das aus diesem ersten Treffen herausgekommen ist. Auch wenn wir bedauern, dass Luxemburg sich immer noch nicht von sich aus für eine Terrorauflistung der Revolutionsgarde ausspricht“, zeigt sich Gavhami zufrieden.

Jean Asselborn (LSAP) macht klar: Luxemburg unterstützt alle EU-Maßnahmen, die sich gegen das iranische Regime und den dortigen Menschenrechtsverletzungen richtet. Foto: Anouk Antony

Jean Asselborn, der am Dienstag beim Treffen mit Labbaf abwesend war, äußerte sich auf Nachfrage gegen dem „Luxemburger Wort“ zu den Aussagen der iranischen Aktivisten. Asselborn kenne die Geschichte Labbafs: „Er hat mehr in seinem Leben mitgemacht, als ich es jemals werde.“ Allerdings wehrt sich der Minister gegen den Vorwurf, die Position Luxemburgs sei unklar - oder das Großherzogtum sei gegen die Forderung des EU-Parlaments. „Das stimmt einfach nicht. Dass Luxemburg das einzige Land sein soll, das sich gegen die Maßnahme der Terrorauflistung querstellt, ist falsch. Es gilt auf das juristische Gutachten zu warten, das hoffentlich am Montag beim EU-Rat für Auswärtige Angelegenheiten vorliegen wird.“

Dass Luxemburg das einzige Land sein soll, das sich gegen die Maßnahme der Terrorauflistung stellt, ist falsch. Jean Asselborn, Außenminister (LSAP)

Es sei vor allem wichtig, dass die Entscheidung über die Terrorauflistung der Revolutionsgarde juristisch sattelfest sei, erklärt Asselborn. Ganz bestimmte Mitglieder auf die Terrorliste zu setzen, sei einfach und wurde in den letzten vier Sanktionspaketen bereits durchgeführt - für Entitäten, also die Revolutionsgarde als solche, sehe es schwieriger aus. „Die Meinungen gehen auseinander, ob das juristisch haltbar ist. Wir wollen nicht, dass die Islamische Republik die Entscheidung anfechtet“, gibt Asselborn zu bedenken.

„Haben hier nichts zu suchen“ - Besuch einer Delegation aus dem Iran

Während Amir Labbaf das Außenministerium dazu aufforderte, Farbe zu bekennen, gaben sich die Mitglieder seiner Vereinigung nicht damit zufrieden, vor der Tür des Ministeriums auf ihren Präsidenten zu warten. Gavhami und andere positionierten sich in Dommeldingen vor den Türen einer berühmten Nobel-Hotelkette. Der Grund? Zum ersten Mal seit dem Beginn der Proteste im Iran im September vergangenen Jahres war eine Delegation der Islamischen Republik Iran zu Besuch in Luxemburg. Da das Land über keine Botschaft im Großherzogtum verfügt, sind Besuche aus der Delegation in Brüssel notwendig, um administrative Angelegenheiten im Land zu regeln.

Es ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, dass wir diese Proteste im Iran zu Ende führen und etwas Schönes entstehen kann. Nader Gavhami

Für Ghavami ein Affront: „Sie haben hier nichts zu suchen und sind nicht willkommen. Das haben wir ihnen auch klargemacht, indem wir vor dem Hotel demonstriert haben. Es kann nicht sein.“ Auch wenn der Aktivist nach dieser Aktion vor Repressalien fürchtet, meint dieser: „Es ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, dass wir diese Proteste im Iran zu Ende führen und etwas Schönes entstehen kann.“

