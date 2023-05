Ziel der Protestaktion sei es, das iranische Volk und die politischen Gefangenen zu unterstützen.

Proteste im Iran

Iran-Gefangene nicht vergessen

Ines KURSCHAT

Rund 30 Leute hatten sich zu der Protestaktion des Comité pour la défense des droits de l’homme en Iran um 14 Uhr am Sonntag auf dem Europaplatz vor der Luxemburger Philharmonie eingetroffen. Ziel der Aktion sei es, das iranische Volk und die politischen Gefangenen zu unterstützen, hieß es im Aufruf, darunter Persönlichkeiten wie den inhaftierten, über die Grenzen des Landes hinaus bekannten Rapper Toomaj Salehi.

Exekution ohne eine letzte Umarmung Im Iran wurden zwei weitere junge Männer hingerichtet. Trotzdem verliert das Regime bei der Durchsetzung der Kleiderordnung zunehmend an Boden.

Salehi hatte zuletzt auf Instagram mehr als eine Million Follower. Als im September 2022 im Iran die ersten Proteste begannen, nahm er sich deren musikalisch an: In seinen Texten kritisierte er das Regime scharf. Ende Oktober wurde er vom Regime festgenommen und sitzt seitdem in Haft. Dem Musiker droht nicht nur die Todesstrafe. Vielmehr berichtet sein Umfeld, er habe um dringende medizinische Versorgung gebeten – und diese könne er nicht im Gefängnis bekommen.

Hinrichtungen gehen weiter

Nicht nur die Verurteilungen zum Tode, sondern auch die Anzahl der Hinrichtungen im Iran ist nach Angaben von Menschenrechtsgruppen in dem von anhaltenden Protesten geprägten Jahr 2022 um 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

So seien im vergangenen Jahr mindestens 582 Todesurteile vollstreckt worden, heißt es in einem Bericht der in Norwegen ansässigen Organisation Iran Human Rights (IHR) und des französischen Bündnisses Gemeinsam gegen die Todesstrafe (ECPM). 2021 waren es demnach 333.

Iran: „Ich fürchte mich vor Repressalien durch das Regime“ Ein ehemaliger politischer Gefangener aus dem Iran tritt einen Hungerstreik an - wie Politiker ihn behandeln, lässt ihn zunächst verzweifeln.

Die iranische Gemeinschaft in Luxemburg organisiert immer wieder derlei Protestversammlungen, damit die Proteste und die Menschenrechtsverletzungen in ihrem Heimatland nicht aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwinden.



