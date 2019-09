Interview: Pierre Gramegna spricht über neue Steuerreform

Patrick BESCH

In Italien, wie immer. Zur Sommerzeit zieht es Pierre Gramegna (DP) jedes Jahr in das Land seiner Vorfahren. Für den Escher, der zum zweiten Mal das Amt des Finanzministers bekleidet, spielt also Kontinuität eine wichtige Rolle, wie er auch im Sommerinterview verrät. Schließlich lassen sich finanzpolitische Großprojekte, wie etwa die anstehende Steuerreform, nicht im Handumdrehen umsetzen.