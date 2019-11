Interne Spannungen beim Radio 100,7

Redaktion und Direktion des Radiosenders 100,7 liegen seit geraumer Zeit im Clinch. Die Journalisten des öffentlich-rechtlichen bangen um ihre redaktionelle Freiheit.

Beim öffentlich-rechtlichen Radiosender 100,7 kehrt keine Ruhe ein. Am 18. November hatte Laurent Loschetter überraschend sein Mandat als Präsident des Verwaltungsrats nach nur zwei Jahren mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er habe die an ihn gestellten Aufgaben – Regularisierung der Arbeitsverträge und die Neuordnung der Personalpolitik – erfüllt, hieß es in seinem Brief an den Verwaltungsrat und an die Belegschaft des Radiosenders.



Loschetter war von Anfang an umstritten, weil ihm eine zu große Nähe zur Regierung, besonders aber zu Medienminister Xavier Bettel (DP) nachgesagt wurde ...