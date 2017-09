In der neuesten Ausgabe der "Times Higher Education (THE) World University Rankings" hat die Universität Luxemburg den 179. Platz erzielt, den sie mit der Universität Twente teilt. Seit ihrer ersten Teilnahme an den THE-Rankings im Jahr 2016 zählt die Universität Luxemburg durchgängig zu den besten 200 Universitäten weltweit.

Die Ergebnisse der World THE University Rankings, eines der bedeutendsten Hochschulrankings weltweit, wurden am 5. September 2017 in London verkündet. "Zum dritten Mal in Folge einen Platz unter den 200 besten Universitäten der Welt erreicht zu haben, bestätigt die nachhaltige Entwicklung der Universität Luxemburg, die dabei ist, sich als eine der führenden Hochschulen in Europa zu etablieren", erklärte Prof. Dr. Ludwig Neyses, Vizerektor für Forschung und Rektor i.V. der Universität.

Im Vergleich zu den Rankings des Jahres 2017 stieg die Gesamtzahl der teilnehmenden Universitäten von 980 auf 1102. Die Universität Luxemburg erzielte in der Gesamtwertung Platz 179 gegenüber 178 im Jahr 2017 und 193 im Jahr 2016 und bestätigte damit ihre hervorragenden Ergebnisse aus den Vorjahren. Sie verbesserte sich in den Kategorien "Research" und "Citations", während sie bei "Industry Income" und "Teaching" etwas zurückfiel.



Zum ersten Mal erzielte die Universität den alleinigen ersten Platz in der Kategorie "International Outlook", den sie 2017 noch mit der Universität Katar teilte. Diese Kategorie berücksichtigt das Verhältnis von ausländischen Studierenden und Mitarbeitern zu Studierenden und Personal aus dem Inland sowie die Beteiligung internationaler Co-Autoren an wissenschaftlichen Publikationen.

Platz 77 in der Kategorie Wissenschaftliche Zitierungen

In der Kategorie "Citations" rangiert die Universität Luxemburg auf dem 77. Platz weltweit. Dieser Indikator zeigt an, wie oft Publikationen der Forscher einer Universität von anderen Wissenschaftlern zitiert werden. Hierfür werden Daten aus über 23.000 akademischen Zeitschriften herangezogen.



Im April diesen Jahres belegte die Universität Luxemburg zudem Platz elf in den "THE Young University Rankings", in denen Universitäten bewertet werden, die jünger als 50 Jahre sind.

Die World University Rankings bewerten die Stärken einer Universität in den Bereichen Lehre, Forschung, Internationalität Drittmittel und Zitierungen, basierend auf 13 Leistungsindikatoren.

Die vollständigen Ergebnisse der Times Higher Education (THE) World University Rankings 2018 können online eingesehen werden.