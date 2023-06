Auffallend viele Menschen haben ungültig gewählt - wahrscheinlich unbeabsichtigt. Eine Fehleranalyse soll die Ursachen ans Licht bringen.

Fragestunde an die Regierung

Innenministerium untersucht ungültige Stimmzettel

Michèle GANTENBEIN

Bei den Kommunalwahlen 2023 ist die Anzahl an ungültigen Stimmzetteln spürbar gestiegen, von 4,48 Prozent (2017) auf 5,19 Prozent (circa + 3.000 Stimmzettel) landesweit. In der Stadt Luxemburg lag der Anteil mit 5,79 Prozent sogar über dem Gesamtdurchschnitt. Das erklärte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Dienstag im Parlament auf Nachfrage von Député-Maire Michel Wolter (CSV), in dessen Gemeinde Käerjeng das Phänomen ebenfalls aufgefallen war.

Dabei handle es sich nicht um absichtlich falsch ausgefüllte Stimmzettel, meinte Wolter und schlug vor, eine landesweite Fehleranalyse durchführen zu lassen und in Schulen sowie vor den Wahlen Kurse anzubieten, um die Fehlerquote zu reduzieren. Sie habe eine Arbeitsgruppe mit der Fehleranalyse betraut, erklärte die Innenministerin. Darüber hinaus sei eine Reform der schwerfälligen und komplizierten Prozeduren in Ausarbeitung.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) reagierte auf den rezenten Mobbing-Gewalt-Fall und ein Video, das in den sozialen Medien kursierte. Er erklärte auf Nachfrage von Cécile Hemmen (LSAP), dass man bei den Jugendlichen weiter auf Sensibilisierung setze, unter anderem mit der Kampagne „Not sharing is caring“, die Ende Juni anlaufe. Des Weiteren würden ab der kommenden Rentrée in den Schulen Kinderschutzbeauftragte (Child protection officer) eingesetzt. Auf Nachfrage von Fraktionschefin Josée Lorsché (Déi Gréng) teilte Meisch mit, dass er noch vor der Sommerpause den mit Spannung erwarteten Evaluierungsbericht der Universität Luxemburg zu den internationalen Schulen vorstellen werde.

Auf Nachfrage der CSV-Abgeordneten Elisabeth Margue über die Krise im Bausektor und speziell in der Wohnungsbaubranche meinte Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng), dass man die kleinen und mittleren Betriebe im Blick und im Rahmen einer Taskforce zusammen mit dem Sektor Maßnahmen diskutiert habe, die man - Ende kommender Woche - vorstellen werde.

Von Entwicklungshilfeminister Franz Fayot (LSAP) erfuhr Sven Clement (Piraten), dass Luxemburg infolge der Sprengung des Kachowka-Staudamms die Ukraine mit einer materiellen Hilfe in Höhe von 100.000 Euro unterstützt habe, darunter 200 Tonnen Wasser, 300 Hygienekits sowie Nahrungsmittel. Weitere Materiallieferungen seien geplant. Seit Beginn der russischen Invasion habe Luxemburg mehr als neun Millionen Euro an humanitärer Hilfe geleistet, zuzüglich sechs Millionen an Material (Medikamente, Generatoren, Fahrzeuge). Weiter habe Luxemburg die NGO Halo Trust mit 250.000 Euro unterstützt. Die Organisation ist auf Entminung spezialisiert. Fayot zufolge werde Luxemburg die Arbeit der Non-Profit-Organisation weiter finanziell unterstützen.

