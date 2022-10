Zu wenig, zu spät und nicht durchdacht: Sowohl die jungen Grünen als auch die Jungdemokraten fordern härtere Steuermaßnahmen.

Förderung des Wohnungsbaus

Innenministerin Bofferding soll nachbessern

Die Wohnungskrise trifft vor allem junge Menschen, der Traum vom Eigenheim bleibt derzeit für viele aufgrund explodierender Preise und steigender Kreditzinsen wohl tatsächlich das: ein Traum. Kürzlich hat Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) die lange geforderten und erwarteten steuerlichen Maßnahmen der Regierung auf den Instanzenweg geschickt. Einige Jungparteien beurteilen sie nun kritisch.

Die Steuern zur Mobilisierung von unbebauten Grundstücken, auf leerstehende Wohnungen sowie die Reform der Grundsteuer und die Begrenzung von Steuervorteilen bei Investitionen in Immobilien sind Maßnahmen, die sowohl den Jungdemokraten als auch den jungen Grünen nicht weit genug gehen und auch nicht schnell genug greifen.

JDL will höhere Mobilisierungssteuer

Die JDL forderte am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass die Mobilisierungssteuer auf 1.000 Prozent anstelle von 75 Prozent und auch bereits nach dem neunten Jahr erhöht werden sollte. Sie soll ganz wegfallen, wenn in bereits erschlossenen Wohngebieten mit einer geringen Wohndichte Grundstücke vermietet werden, um dort zeitlich befristete Strukturen wie Tiny houses zu errichten.

Die Altersgrenze der Kinder, die für die Befreiung von der Mobilisierungssteuer auf für sie bestimmte Grundstücke gelten soll, soll derweil von 25 auf 30 Jahre erhöht werden. Déi Jonk Gréng bezeichnen es dagegen als „inkohärent“, dass die Jungdemokraten eine so drastische Mobilisierungssteuer fordern, aber die Altersgrenze der Kinder auf 30 Jahre erhöhen wollen. „Das klingt gut, ist aber letztlich ein Vorteil für die Kinder von Eltern, die solche Grundstücke haben“, kritisierten der Ko-Sprecher Fabricio Costa und der Schatzmeister Georges Biever am Freitag.

Sie begrüßten bei einer Pressekonferenz die Steuermaßnahmen in der Wohnungspolitik prinzipiell, zweifelten aber unter dem Motto „Zu wenig, zu spät und nicht zu Ende gedacht“ die Wirksamkeit an und forderten, dass nachgebessert werden soll. So sollte die sogenannte Kannerklausel einer Studie unterworfen werden. „Mit den Informationen, die wir haben, bringt sie nichts, sondern untergräbt den Sinn der Mobilisierungssteuer“, sagte Costa.



Die Kannerklausel bringt nichts, sondern untergräbt den Sinn der Mobilisierungssteuer. Fabricio Costa

Er verwies auf das Rechenbeispiel des Ministeriums. Danach beträgt die Steuer auf ein Grundstück von sechs Ar in Mersch durch den Steuerabschlag der Kannerklausel nach zehn Jahren statt 2.579 Euro nur noch 29 Euro. 41 Prozent der schnell mobilisierbaren Grundstücke seien davon betroffen, dass sie solche Baulücken in Privathand sind, in der nur ein solches Grundstück liegt. „Geht man davon aus, dass es Eltern von mindestens einem Kind unter 25 Jahren sind, so besteht der Verdacht, dass durch die Kannerklausel ein Großteil der schnell bebaubaren Grundstücke nur sehr gering besteuert wird“, monierte Costa und schlägt wie die Jungdemokraten vor, dass Eigentümer ermutigt werden sollten, solche Grundstücke mit modularen Strukturen zu bebauen, um kurzfristig Wohnraum zu schaffen.

Grundsteuer nicht hoch genug

Die Mobilisierungssteuer greife grundsätzlich zu spät: Sie setzt erst nach fünf Jahren an und erhöht sich dann jedes Jahr über fünf Jahre. „Das heißt, dass sie auch für Grundstücke, die seit Jahrzehnten auf Bebauung warten, erst 2031 erhoben wird“, rechnete Costa vor und möchte, dass geprüft wird, inwiefern die Fünf-Jahres-Frist für solche Fälle gekürzt oder ausgesetzt wird. Die Steuer müsse auch hoch genug sein, um ihren Effekt zu erzielen. Wie hoch, darauf wollten sich die jungen Grünen nicht festlegen - das sei „schwer festzustellen“.

Bei der Grundsteuerreform macht sich die Kritik daran fest, dass Eigentümer bei ihrem ersten Wohnsitz von einem Steuerabschlag profitieren, wobei Paare gegenüber einem alleinigen Eigentümer bevorteilt werden. "Der Steuerabschlag müsste pro Wohneinheit gelten. Die Regierung spricht in der Steuerpolitik von der Individualisierung, da macht diese Regelung keinen Sinn."

Die Regierung spricht in der Steuerpolitik von der Individualisierung, bevorteilt bei der Grundsteuer aber Paare. Fabricio Costa

Déi Jonk Gréng monieren zudem, dass die Reform nicht zu höheren Einnahmen für die Gemeinden führt, obwohl diese die Mittel gut gebrauchen könnten. Es müsste geprüft werden, inwiefern sie auf den Parzellen, die nicht dem ersten Wohnsitz dienen, ausgebaut werden könne. „Die Reform wirkt nicht gegen die Wohnungskrise“, so Costas Feststellung.

Georges Biever regte bei der Leerstandssteuer an, dass auch diese Einnahmen an die Gemeinden fließen sollten, denn diese hätten auch den administrativen Aufwand, anhand einer Reihe von Kriterien, den Leerstand feststellen zu müssen. "Sie wird ab 2028 erhoben, das ist zu spät", kritisierte Biever. Er rieb sich auch daran, dass die Höhe nicht von der Größe der Wohnung abhängt, Eigentümer mit großen Wohnungen also bevorteilt sind. Er forderte auch, dass Mieteinnahmen aus einer sozialen Vermietung stärker von der Einkommenssteuer befreit werden.

